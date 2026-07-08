Presentan proyecto de ley para impulsar la restauración del Museo Diocesano Jesuítico-Guaraní

El diputado Arnaldo Valdez (PLRA) y su colega Carlos Arrechea (ANR-HC) presentaron durante la sesión de la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral que impulse la restauración del Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio, Misiones.

La iniciativa surge debido a que un sector del edificio amenaza con derrumbarse en cualquier momento a causa del hundimiento de una de sus columnas principales.

En ese sentido, el legislador liberal señaló que San Ignacio representa una de las experiencias históricas, culturales y espirituales más importantes del Paraguay. En el Museo de Arte Jesuítico-Guaraní se conservan obras que testimonian el talento de nuestros pueblos originarios y el encuentro de dos culturas que marcaron nuestra identidad.

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“Sin embargo, hoy ese patrimonio se encuentra amenazado. El paso del tiempo, la humedad y el deterioro de la infraestructura ponen en riesgo un bien irremplazable. Cada día que transcurre sin una intervención significa perder una parte de nuestra historia”, dijo Valdez.

Ante esta realidad, el Estado no puede permanecer como un simple espectador. Debe asumir el liderazgo, convocar a las instituciones competentes y generar las condiciones para una restauración seria, responsable y sostenible.

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“Ese es el objetivo del proyecto que presentamos junto con el diputado Carlos Arrechea: crear una comisión que coordine esfuerzos y gestione los recursos necesarios para recuperar este valioso patrimonio. Esta iniciativa también fortalecerá el turismo, dinamizará la economía local y consolidará a San Ignacio Guazú como un destino histórico de referencia”, agregó el legislador liberal.

Advierten riesgo de derrumbe del museo

El Museo de Arte Jesuítico Guaraní de San Ignacio, considerado una de las edificaciones más antiguas del Paraguay que aún permanece en pie, enfrenta un grave deterioro estructural.

Desde hace más de dos años registra grietas provocadas por el hundimiento de uno de sus pilares principales, situación que afecta especialmente la última sala del edificio, donde existe riesgo de derrumbe.

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El curador del museo, padre David Hernández, explicó que un pilar restaurado en la década de 1980 comenzó a asentarse por causas aún no determinadas, lo que provocó el desplazamiento de la estructura, la separación de vigas y el agrietamiento de los muros.

Indicó que, aunque se realizó un apuntalamiento de emergencia con apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura y la Gobernación, la estructura continúa cediendo.

Añadió que ya existe un protocolo de intervención concluido en diciembre de 2025, pero falta el financiamiento de unos G. 1.300 millones para ejecutar la restauración. La sala afectada alberga una de las colecciones de cerámica guaraní más importantes del país.