San Antonio: pacientes del IPS reclaman falta de medicamentos y piden al presidente del ente “menos drama y más acción”

Los pacientes de la Unidad Sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS) de San Antonio señalaron que la falta de medicamentos perjudica a quienes padecen enfermedades crónicas, a los usuarios de consultorios y del servicio de Urgencias. Con frecuencia se ven obligados a retirarse sin los fármacos recetados.

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Indicaron que la escasez de medicinas afecta mayormente a los pacientes que padecen hipertensión, diabetes y otras enfermedades de tratamiento permanente, por lo que se ven obligados a adquirirlos en farmacias privadas.

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Lidia de Gómez relató que este miércoles acudió a la unidad sanitaria para retirar sus medicamentos, pero regresó a su vivienda con las manos vacías. Según explicó, le reagendaron la entrega para el 7 de agosto.

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“Ahora me dijeron que vuelva el 7 de agosto para retirar mis medicamentos. Al presidente del IPS le pedimos menos drama y más acción. Estábamos muy confiados en él, pero, al parecer, es uno más del montón”, expresó la asegurada.

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Entre los medicamentos cuya falta denuncian figuran losartán, amlodipina y Aspirinetas, además de otros insumos utilizados para controlar la diabetes y tratar afecciones estomacales, cuya ausencia, afirman, se repite desde hace varios meses.

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Sin director desde junio

El IPS San Antonio está sin director, según manifestaron los pacientes. En esta periférica se desempeñaba como directora la Dra. María Elena Rodríguez, quien ocupó el cargo durante un año y dos meses, según los datos.

Con la asunción del doctor Isaías Fretes como presidente de la previsional, la doctora Rodríguez puso su cargo a disposición y el puesto sigue vacante.

Intentamos hablar con el doctor Fretes sobre las quejas de los asegurados, pero no respondió a nuestros mensajes ni a las llamadas telefónicas. Dejamos abierto el canal de comunicación en caso de que desee referirse a los cuestionamientos.