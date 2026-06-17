Video: esto cuenta el médico agredido por hombre en IPS de San Antonio

El jueves pasado, el doctor Carlos Santa María fue agredido en el hospital del IPS de San Antonio, donde el padre de una niña destrozó el consultorio en el que estaba el médico de guardia.

Al respecto, Santa María ratificó que “por supuesto” continuará con su denuncia judicial tras ser atacado físicamente.

También desmintió que el incidente se debió a demoras en la atención, ya que según su testimonio, en ese momento no había una de saturación de pacientes, ya que solo tres personas aguardaban atención con una espera que no superaba los 20 minutos.

Durante el incidente, personal de seguridad y de admisión intervino para retirar al hombre del lugar, aunque, pese a ser desalojado, intentó reingresar violentamente al consultorio hasta la intervención de la Policía Nacional.

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Médicos no son responsables de faltas

Entre sus declaraciones también remarcó que el personal médico no es responsable de las deficiencias del sistema, como la falta de medicamentos o la escasez de profesionales de guardia.

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“En las redes sociales vimos que se está llamando como una apología al golpe al médico de guardia. Lamentablemente la gente usa mal la urgencia, se va y se ficha para presentar un laboratorio de hace un mes, para pedir receta, medicamentos de uso crónico; eso no es para urgencia. La gente se acumula por consultas innecesarias y la gente que realmente amerita una urgencia se ve mezclada entre ellos“, manifestó a la 1020 AM.

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