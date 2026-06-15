Bienes incautados: Senabico subastará mansión, estancias y vehículos

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), a cargo de la exfiscala Teresa Rojas, anunció la XXI edición de su subasta pública de bienes incautados y comisados, que se llevará a cabo el jueves 9 de julio desde las 09:30 en el local de CEMINA, Punta Brava c/ Avda. Madame Lynch, Asunción.

La Ley N° 5.876/2017, modificada por la Ley N° 7.254/2024, establece que la Senabico puede realizar la venta anticipada o subasta de bienes incautados que sean de difícil/oneroso mantenimiento, o por comiso judicial. El objetivo es evitar que se desvaloricen y mantener su valor económico.

Entre los bienes en subasta se destaca la venta de una lujosa mansión en la zona de Identificaciones con un precio base de G. 3.000 millones.

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Otros bienes puestos a la venta son un conjunto de cuatro inmuebles rurales (ocupados) ubicados en inmediaciones del Cerro Memby, distrito de Yby Yaú, aptos para actividades agropecuarias y ganaderas. Cuenta con mejoras consistentes en corrales para manejo de animales, vivienda para personal, pozo artesiano, tanque de agua y áreas de pastura para explotación ganadera. El precio base de venta es G. 573.600.000.

También llamó la atención un inmueble que la Senabico califica de ideal para vivienda u oficina. El bien está ubicado en una de las zonas residenciales más exclusivas y consolidadas de Asunción, en inmediaciones de la residencia presidencial Mburuvicha Róga, “dentro del tradicional barrio Mburicao”, próximo al Seminario Metropolitano de Asunción. Señala que es ”uno de los principales espacios verdes de la capital, ofreciendo un entorno privilegiado, tranquilo y de excelente conectividad".

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Conforme a los datos, la dirección de la vivienda es Comandante Franco e/Cap. Carpinelli y Dr. Justo Prieto, barrio Mburicao. Distrito de San Roque, Asunción. El precio de base de venta es de G. 390.000.000.

Según informaron, el evento reunirá una amplia variedad de artículos provenientes de distintos procesos judiciales. Los interesados pueden solicitar información al (0974) 521 205 o consultar el catálogo completo en las redes oficiales de la Senabico.

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La Senabico aclaró que todos los artículos se ofrecen en el estado en que se encuentran y que los interesados pueden acceder previamente a los informes de tasación y documentos registrales para realizar las verificaciones necesarias.