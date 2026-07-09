IPS habilitó su ‘Hospital Virtual’ para consultas a distancia

El Instituto de Previsión Social (IPS) puso en funcionamiento la modalidad de consultas médicas por medios telemáticos que denomina ‘Hospital Virtual’.

Con esta metodología, los asegurados de la previsional –de 55 años o mayores– que así lo prefieran podrán realizar sus consultas médicas sin tener que salir de sus casas. Se trata de una novedad que las autoridades del IPS esperan ayude a reducir la larga lista de espera para consultas.

¿Cómo funciona el Hospital Virtual?

Los asegurados pacientes empadronados interesados en acceder a una consulta virtual pueden contactar a la línea de WhatsApp +595962152152 y seleccionar la opción ‘Agendar atención virtual’ para programar un turno.

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En el día de la consulta, unos 15 minutos antes de la hora elegida, el asegurado recibirá vía WhatsApp –desde el mismo número al que contactó- un enlace para conectarse a una videollamada con el profesional médico que lo atenderá.

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El médico realizará al paciente las consultas habituales que se harían en una consulta presencial para evaluar su estado de salud y recomendar tratamientos.

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El IPS habilitó 12 cabinas para atención en su ‘Hospital Virtual’, con 19 médicos asignados.