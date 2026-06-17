Así será el Hospital Virtual del IPS para acabar con el calvario de las filas

Las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), encabezadas por su presidente, el Dr. Isaías Fretes, presentaron oficialmente el nuevo Hospital Virtual del IPS, un ambicioso proyecto tecnológico diseñado para eliminar las extensas filas que los asegurados realizan desde la madrugada para conseguir un turno.

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La presentación se realizó en el marco de una conferencia de prensa en la que estuvo presente el renombrado cirujano kosovar-estadounidense y exministro de Salud de Kosovo, el Dr. Rifat Latifi, quien se encuentra en Paraguay asesorando esta iniciativa. En su fase inicial, que entra en vigencia a partir del próximo mes de julio de 2026, se proyecta alcanzar hasta 13.000 teleconsultas mensuales, enfocadas principalmente en adultos mayores.

La infraestructura detrás de la pantalla

El centro operativo del Hospital Virtual ya cuenta con 12 cubículos completamente equipados con computadoras de última generación, escritorios y mobiliario ergonómico. Actualmente, un primer grupo de 20 médicos inició un periodo de capacitación intensiva para adaptarse al sistema informático de telemedicina.

Durante la conferencia de prensa, el Dr. Isaías Fretes enfatizó que el sistema está blindado para proteger los derechos fundamentales de los asegurados.

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“Los médicos virtuales van a otorgar la misma intimidad que una consulta presencial. Vale decir que si ese paciente tiene algún tumor o alguna afección física que deba mostrar a la cámara, podrá hacerlo con total tranquilidad. Se va a mantener rigurosamente la confidencialidad, que es una función esencial de la medicina”, garantizó el titular del IPS.

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¿Cómo funcionará el protocolo para los asegurados?

El gerente de Salud del IPS, Dr. Derlis León, explicó que se implementará un protocolo estricto en esta primera etapa de plan piloto. El objetivo principal es descongestionar los hospitales liberando de trámites burocráticos a los pacientes que solo acuden para gestiones de rutina.

El sistema funcionará bajo algunos criterios. Primeramente, se priorizará a los primeros 103.000 pacientes empadronados, específicamente asegurados de 55 años de edad en adelante que padecen enfermedades crónicas.

Un ejemplo claro son los pacientes cardíacos que deben acudir obligatoriamente durante un periodo de tiempo para renovar su protocolo de retiro de medicamentos de farmacia.

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Unas 48 horas antes de la cita agendada, el asegurado recibirá un mensaje de texto en su teléfono celular donde se le preguntará si prefiere que su consulta sea virtual o presencial. El usuario tendrá el poder de elegir la modalidad que más le convenga.

Adiós a la “medicina arcaica”

El Dr. Rifat Latifi, quien lideró con éxito la implementación de la medicina virtual en regiones complejas como Kosovo y Albania, celebró la iniciativa paraguaya. Expresó en inglés que la tecnología demostró un impacto altamente positivo en la sociedad al romper las barreras geográficas.

“Estoy muy contento de ver esta iniciativa para terminar con la medicina arcaica en Paraguay. Hablé con varios médicos locales y están entusiasmados. La medicina virtual permite atender casos complejos, incluso de Neurología, sin que el paciente tenga la necesidad de viajar o trasladarse hasta el hospital de cabecera”, señaló el experto internacional.

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Finalmente, el presidente de IPS dijo que esta iniciativa forma parte de una reestructuración profunda de la previsional. “La docencia trae consigo disciplina; la disciplina trae organización, y el resultado final en medicina siempre es el buen servicio. Vamos a continuar haciendo cambios significativos para humanizar la atención”, concluyó.