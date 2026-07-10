EBY reflota después de 14 años el proyecto de la avenida circunvalación de Encarnación

La obra de la “Avenida Circunvalación de Encarnación” es un proyecto posterior al llenado del embalse que debía ejecutar la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en el marco del Plan de Terminación de Yacyretá (PTY). Luego de 14 años, reflotan el proyecto con una licitación para su actualización.

En ese sentido, se abrió la Licitación Pública N° 814 de “Servicio de Consultoría para revisión y actualización del proyecto ejecutivo de la avenida circunvalación de Encarnación - Departamento de Itapúa - Paraguay”. Se trata de un llamado exclusivo para empresas o consorcios de Paraguay.

El Pliego de Bases y Condiciones estará disponible desde el viernes 17 de julio, en las sedes de Asunción y Encarnación de la EBY, con un costo de G. 1.500.000. La apertura de las ofertas está prevista para el 10 de agosto del corriente año, en la oficina de la EBY de Encarnación, ubicada en el barrio Buena Vista.

El proyecto original fue elaborado en el año 2012 y pretendía ser una vía que conecte el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz con el Puerto Quiteria de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), ubicado en el barrio Azotea de San Juan del Paraná. Esta avenida cruzaría por Cambyretá en paralelo a la traza del ferrocarril.

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El proyecto

La ingeniera Susana Giménez, del PTY, indicó a la prensa que este proyecto es muy importante para la región, principalmente para descomprimir las arterias viales del Área Metropolitana de Encarnación.

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También sostuvo que es necesario contar con una vía preparada para los camiones de carga, que actualmente deben circular por el microcentro de la ciudad y generan incomodidad en el tránsito.

La avenida tendría unos 20 km de extensión, con al menos cuatro puentes sobre los arroyos Poti’y, Santa María, Tacuapí y Quiteria. El plazo para la consultora que actualizará el proyecto es de 240 días (8 meses).

El monto que estaba presupuestado en el proyecto original era de 68 millones de dólares. Además de que se actualizará el valor de la obra, buscarían que esta se adapte a normas internacionales de diseño, según Giménez.