Caso Mbappé: MITIC niega internas en el Gobierno y defiende el comunicado de Cancillería

El Poder Ejecutivo buscó desactivar los rumores de una supuesta crisis interna dentro del gabinete de ministros. El titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate, habló con ABC TV sobre el polémico comunicado emitido por la Cancillería tras las expresiones de la senadora Celeste Amarilla (PLRA) contra el futbolista francés Kylian Mbappé.

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Villate desmintió un supuesto cortocircuito con el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano. Afirmó que la decisión de marcar distancia de los dichos de la legisladora liberal se tomó de forma coordinada y en equipo, entendiendo la gravedad de la repercusión internacional del caso.

“No existe ningún tipo de enfrentamiento”

El ministro del MITIC enfatizó que la diversidad de opiniones es parte de la dinámica normal de cualquier mesa de trabajo de alto nivel, pero descartó que esto signifique una división en el entorno del presidente Santiago Peña.

“No hay enfrentamiento. Decisiones y debates, opiniones de cada uno siempre hay, pero siempre en el marco del respeto y en la toma de decisiones que se hace en equipo. Personalmente, sobre mi relación con el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, lo considero una persona excelente y de una capacidad enorme. Aclarar que no existe ningún tipo de enfrentamiento”, remarcó Villate.

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El secretario de Estado añadió que las discusiones internas son normales en cualquier lugar y que “las opiniones son lo que construye”, descartando cualquier tipo de conflicto político en el Gabinete.

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Libertad de expresión con responsabilidad

Al ser consultado sobre las críticas que recibió el comunicado por una supuesta intromisión del Ejecutivo en opiniones de un miembro del Legislativo, Villate defendió las garantías democráticas pero recordó que los funcionarios públicos deben medir el alcance de sus palabras.

El ministro aseguró que el Gobierno custodia la libertad de expresión y la independencia de poderes “desde el día uno”.

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Aclaró que el texto de Cancillería no se emitió con una intención de sancionar políticamente a la senadora Amarilla. “Otra cosa es el contenido (de los tuits), y nosotros no compartimos esa opinión. Una persona debe hacerse responsable de lo que dice”, puntualizó.

Un mensaje global contra la discriminación

Villate sostuvo que el documento no fue redactado con exclusividad para quedar bien con el gobierno de Francia, sino que responde a una alerta general debido a las alarmantes percepciones que el ida y vuelta en redes estaba generando en el exterior del país.

“El comunicado no es para Francia, es en general, porque tuvimos contacto de las percepciones que estaba generando el intercambio de estos mensajes y opiniones entre un legislador paraguayo y una persona pública como el jugador de Francia. Ese es el tenor”, argumentó el titular del MITIC.

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Finalmente, el ministro pidió a la ciudadanía evaluar el texto gubernamental de forma completa y no de manera fragmentada.

“El comunicado es a la no discriminación; todos estamos de acuerdo en que la discriminación no es buena, de ningún tipo ni índole. Hay que leerlo en un todo y no interpretarlo por párrafos. Cuando algo ya está afectando e impactando a nivel país, por supuesto que vamos a sacar un comunicado en ese tenor”, concluyó.