Video: hombre intentó impedir desconexión eléctrica en Paso Horqueta

El hecho se registró en Hugua Rivas San José Obrero, distrito de Paso Horqueta, el miércoles último cuando funcionarios de la ANDE llegaron hasta esa población donde debían realizar el corte del suministro de energía eléctrica debido a la falta de pago de los usuarios.

Agentes policiales de la Subcomisaría 020 acompañaron el trabajo de los funcionarios. En una de las viviendas donde debían realizar la interrupción del servicio, el propietario intentó impedir el corte.

Según los datos, la desconexión se realizó por una la acumulación de deudas del usuario.

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El hombre tenía un pedazo de madera en su mano, desde su patio se discutió con un uniformado que acompañaba a los trabajadores que realizaban los cortes del suministro de energía eléctrica. El propietario de la casa estaba muy nervioso.

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Una mujer intentó calamar al usuario, en tanto que el funcionario realizaba la desconexión, todo quedó grabado en un celular. Finalmente el hecho no pasó de discusiones, según los reportes.