ANDE reactiva licitaciones por “leasing”, pero con un aumento global de US$ 61 millones

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) abrirá hoy las ofertas para la subestación Zárate Isla, el proyecto de mayor envergadura económica de un paquete de cuatro licitaciones que había suspendido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Tras revisarse los pliegos y ordenarse correcciones técnicas y financieras debido a las protestas de la firma Servicio Integral de Electromecánica S.R.L. (S.I.D.E.), los procesos se reactivaron pero con un incremento total de US$ 61.379.336 en la estimación de costos de esos proyectos, a los que ahora se suman dos nuevas convocatorias bajo la misma modalidad.

La apertura de las propuestas para la subestación Zárate Isla (ID 470.147) está marcada para este viernes 10 de julio de 2026, a las 09:15. Este llamado, cuyo monto inicial de referencia reportado en abril era de US$ 120,2 millones, se actualizó a una inversión total estimada de US$ 149.402.564.

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El esquema financiero estipula un contrato de 144 meses (12 años). Las cuotas mensuales previstas aumentaron de US$ 783.940 a US$ 973.461, mientras que el valor residual para la opción de compra final de la infraestructura pasó de US$ 7,4 millones a US$ 9.224.180.

La DNCP había ordenado corregir este pliego debido a inconsistencias detectadas en las exigencias técnicas y los criterios de experiencia requeridos a los oferentes, otorgando además prórrogas ante los reclamos de falta de información suficiente.

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Los reajustes en los demás proyectos frenados

El paquete original bajo revisión administrativa incluye también el Refuerzo del sistema eléctrico en las zonas Este y Sur (ID 470.139), que representa la segunda mayor inversión tras elevarse de US$ 114,9 millones a US$ 137.930.104. La apertura de ofertas de este proceso está programada para el martes 28 de julio de 2026 a las 09:15.

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Por su parte, la subestación Autódromo (ID 470.167) recibió las ofertas el pasado 1 de julio, luego de que su presupuesto referencial subiera de US$ 40,6 millones a US$ 43.695.896, fijando el pago mensual en US$ 264.844 y el valor residual en US$ 2.697.800.

Para este llamado se presentaron cuatro oferentes: el Consorcio Aratiri (Tecnoedil S.A. y Ocho A S.A.), un segundo Consorcio Aratiri homónimo (Tecno Electric S.A., 14 de Julio S.A., Itasa y Tecno Plus Ingeniería S.A.), Benito Roggio e Hijos S.A. y el Consorcio TI Leasing (Tocsa S.A. e Implenia S.A.).

Cronograma de aperturas para julio y agosto

La cuarta licitación modificada corresponde a la subestación Barcequillo (ID 470.149), cuya inversión estimada se reajustó a US$ 27.444.672 (frente a los US$ 26 millones iniciales). En este caso, la recepción y apertura de las ofertas institucionales se llevará a cabo el miércoles 22 de julio de 2026 a las 10:15, previendo pagos mensuales de US$ 178.821.

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De forma paralela a la reactivación de estos expedientes, la ANDE publicó las convocatorias de dos nuevos proyectos de infraestructura que amplían la utilización de la modalidad de arrendamiento operativo a largo plazo.

La primera nueva convocatoria es la Licitación 482.442 para la subestación Colonia Independencia, con un monto estimado de US$ 51.020.064. Contempla un plazo de 144 meses con cuotas de US$ 332.431 y un valor residual de US$ 3.150.000, fijándose la apertura de ofertas para el viernes 7 de agosto de 2026.

Finalmente, la Licitación 482.918 instrumenta el segundo llamado para la subestación Carmelo Peralta, presupuestada en US$ 61.548.032. El esquema financiero prevé 144 cuotas de US$ 401.028 mensuales y un valor residual de US$ 3.800.000. El acto oficial de apertura de ofertas se desarrollará el viernes 14 de agosto de 2026 a las 09:15.