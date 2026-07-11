¿Cómo está Bianca a casi dos semanas de su trasplante de corazón?

El pasado 28 de junio, la pequeña Bianca recibió un trasplante de corazón tras permanecer dos años y siete meses en lista de espera. Hoy, a casi dos semanas de esa compleja cirugía, continúa internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Pediátrico Acosta Ñu.

El director del hospital, el doctor Héctor Castro, explicó que la pequeña continúa bajo asistencia respiratoria mecánica mientras atraviesa una etapa crítica posoperatoria.

“Ella está en terapia intensiva de cardiocirugía del Hospital Pediátrico Niños Acosta Ñú. Ella está con asistencia respiratoria mecánica. Son momentos todavía muy complejos, desafiantes para ella”, expresó.

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Señales de buena evolución

Si bien insistió en que el cuadro sigue siendo delicado debido a la complejidad del procedimiento, Castro señaló que los médicos ya observan indicadores positivos.

“El hecho de que se esté viendo algunos elementos de buena evolución también nos da mucha esperanza, en el sentido de hablar de una niña de tan corta edad con un trasplante cardíaco en terapia intensiva. Siempre es conveniente hablar de la estabilidad clínica como un buen mensaje esperanzador, de buena evolución”, manifestó.

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El médico añadió que, por prudencia, evita brindar mayores detalles clínicos, aunque destacó que la estabilidad de Bianca constituye una noticia alentadora.

“Quiero ser también prudente en lo que se refiere a la información clínica y de la evolución. Decirles a todos los que están siempre pendientes de ella que está aún en la terapia intensiva pediátrica, que está siendo asistida, que el hecho de que esté estable es una buena imagen de esperanza... y esperemos que a partir de ahora también vayan apareciendo cada vez mejores novedades”, declaró esta mañana en ABC Cardinal.

Más de dos años esperando el milagro de la donación

Durante la entrevista, Castro recordó el largo camino que recorrió Bianca antes de llegar al trasplante.

La pequeña aguardó dos años y siete meses la aparición de un donante compatible. Debido a la gravedad de su enfermedad, su familia incluso dejó el interior del país para mudarse cerca del Hospital Acosta Ñu y poder responder rápidamente ante cualquier llamado.

El director del centro asistencial también resaltó el gesto de la familia donante, cuya decisión hizo posible la cirugía.

“Es muy difícil tener un donante a tan corta edad. Ocurrió esa situación que fue realmente conmovedora en el hospital. Una familia que atravesó ese momento de luto tuvo la enorme sensibilidad y solidaridad... y ahí se gestó el milagro de la donación en Bianquita”, concluyó.