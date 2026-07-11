Sustracción ilegal: madre e hija se reencuentran en Argentina

Según confirmaron desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, la niña de 2 años ya se encuentra bajo el cuidado de su madre en territorio argentino, tras el reciente operativo de localización.

El reencuentro, que se produjo en las últimas horas, pone fin a un periodo de incertidumbre jurídica y emocional.

De acuerdo con el cronograma establecido por las autoridades intervinientes, madre e hija emprenderán el viaje de regreso a Paraguay durante el transcurso de la mañana de este sábado, donde continuarán los trámites judiciales pertinentes para asegurar el bienestar integral de la menor.

El ciudadano chileno, padre de la niña, se encuentra actualmente bajo custodia y en carácter de detenido en la ciudad de Resistencia.

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La Fiscalía paraguaya ya presentó la imputación formal en su contra por la presunta comisión de tres hechos punibles: desacato, por violar el régimen de visitas de tres horas dictado por la jueza; violación del deber de cuidado y frustración de la persecución y ejecución penal.

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Antecedentes del caso

El conflicto se originó el pasado jueves, a partir de una disputa familiar que escaló hasta instancias judiciales internacionales, luego de que la madre denunciara la desaparición de su hija.

La situación tomó estado público cuando, de manera unilateral y sin la autorización correspondiente de la Justicia competente, la niña fue trasladada fuera del país por su progenitor, vulnerando los acuerdos de guarda y custodia vigentes.

Este hecho desencadenó una alerta de búsqueda inmediata. Se activaron diversos mecanismos de cooperación bilateral entre Paraguay y Argentina, involucrando a la Cancillería Nacional y a las autoridades judiciales de ambos países.

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Con la alerta internacional, la Policía de la ciudad de Resistencia interceptó al padre en plena terminal de ómnibus, justo en el momento en que se disponía a abordar un colectivo de larga distancia que los llevaría a Chile junto con la menor.

Respecto al futuro del detenido, el Juzgado Penal de Garantías de Asunción debe comunicarse con sus pares en Argentina para definir el mecanismo de retorno.