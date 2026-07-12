Defensa Pública convoca a jornadas de atención ante aumento de casos de la “Mafia de los Pagarés”

“La Mafia de los Pagarés” es como se conoce al esquema en el que abogados, funcionarios públicos del Poder Judicial y magistrados simulaban juicios de ejecución de embargos de salarios de trabajadores tanto del Estado, como del sector privado, sobre deudas ya saldadas o vencidas, sin que el afectado se entere.

Para los mismos se utilizaban los pagarés de estas deudas que los deudores no retiraban o a los que no accedían tras terminar de pagar sus deudas, por lo que los integrantes de los esquemas los volvían a utilizar a fin de embargar los salarios.

Hoy se dio a conocer que solo en los primeros cinco meses de 2026, el Ministerio de la Defensa Pública ya registró 1.595 causas relacionadas con esta causa en la que están procesados varios funcionarios judiciales e incluso hasta jueces. Esta cifra representa más del doble de las registradas durante todo el año 2025.

Ante esta situación, el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) realizará los días 13 y 14 de julio, de 08:00 a 13:00, jornadas especiales de atención, orientación y asesoramiento jurídico gratuito dirigidas a personas que consideren haber sido afectadas por esta modalidad de fraude. La jornada se realizará en la sede Administrativa del Ministerio de la Defensa Pública, en el Edificio Safira ubicado en la calle Oliva entre 14 de Mayo y Alberdi de Asunción.

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Para mayor información indicaron que se puede contactar con José A. Torres, defensor público coordinador Mafia de Pagarés al 0994 53 09 54.

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Atención gratuita para víctimas de la “Mafia de los Pagarés”

Los datos institucionales reflejan la magnitud del problema, ya que según los mismos, durante todo el año 2025 ingresaron 688 causas, entre enero y mayo de 2026 ya fueron registradas 1.595, de las cuales 1.494 corresponden a juicios ejecutivos.

Además, 743 casos fueron derivados por la Defensoría del Pueblo, como resultado del trabajo articulado entre ambas instituciones.

El informe elaborado por el MDP también revela que casi el 74 % de las personas asistidas son mujeres y que más de 200 adultos mayores requirieron intervención institucional, lo que evidencia el fuerte impacto social que esta problemática genera sobre personas en situación de vulnerabilidad.

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Refieren que las jornadas están dirigidas a personas que:

Tengan juicios o embargos judiciales por deudas que ya fueron canceladas.

Sepan de la existencia de un juicio , pero nunca han recibido notificación judicial.

Tengan conocimiento de un juicio y consideren que la notificación presenta presuntas irregularidades.

Documentos requeridos para la jornada

Aclaran que si la notificación recibida fija una audiencia o una citación para oponer excepciones y ese plazo aún se encuentra vigente, el caso no corresponde a la situación conocida como “Mafia de los Pagarés”, por lo que deberá seguir el procedimiento judicial correspondiente.

Para facilitar el análisis jurídico, el Ministerio recomienda acercar toda la documentación disponible, especialmente:

Notificaciones judiciales.

Oficios o mandamientos de embargo.

Documentos que permitan identificar el juzgado interviniente.

Constancias de descuentos salariales.

Documentación emitida por la empresa o institución pública donde consten los embargos.

Cualquier otro antecedente relacionado con el caso.

Explican que el Ministerio de la Defensa Pública interviene en estos casos brindando orientación jurídica gratuita, representación judicial y acompañamiento a las personas afectadas, además de impulsar acciones destinadas a proteger sus derechos patrimoniales y procesales.

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Como parte de esa estrategia, defensores públicos promovieron la reconstrucción de aproximadamente 100 expedientes desaparecidos vinculados a estas causas y presentaron un proyecto de ley que propone crear un Registro Nacional de Créditos, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad de los documentos obligacionales y prevenir nuevas situaciones de fraude.

Las jornadas de atención buscan identificar casos que requieran intervención inmediata, brindar información clara a la ciudadanía y garantizar un acceso más rápido y efectivo a la justicia para quienes puedan estar siendo afectados por esta problemática.