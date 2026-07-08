Vacaciones de invierno: Villarrica invita a descubrir sus circuitos turísticos, historia y gastronomía

La capital del Guairá se presenta como una de las principales opciones para el turismo interno durante las vacaciones de invierno. Con 12 circuitos turísticos que combinan historia, cultura, naturaleza, fe y gastronomía, la ciudad ofrece propuestas para disfrutar en familia.

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad destacó que Villarrica dispone de una variada oferta de recorridos pensados para visitantes de todas las edades, con opciones que pueden realizarse tanto de manera guiada como independiente. La encargada, Nadia Barreto, explicó que actualmente la ciudad cuenta con doce circuitos turísticos que recorren los principales atractivos históricos, culturales y naturales de la capital departamental.

Entre los más solicitados figura el tradicional City Tour, un recorrido por el casco histórico que incluye plazas, iglesias, edificios patrimoniales, la Municipalidad, la Gobernación, el Museo Municipal y el Parque Manuel Ortiz Guerrero. Según indicó, este circuito es el preferido por los visitantes debido a que puede realizarse caminando, permitiendo apreciar con mayor detalle la arquitectura histórica que caracteriza a la denominada “Ciudad Andariega”.

La oferta turística también incluye los recorridos por el Paseo Manuel Ortiz Guerrero, los Jardines de Chiquitunga, el circuito Ramiro Domínguez, Vivir la Estación, el circuito del Tajy —que cobra especial interés durante la época de floración— y un paseo gastronómico que invita a conocer mercados y locales tradicionales de la ciudad.

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Barreto señaló que en los últimos meses se observa un importante crecimiento del turismo educativo, con delegaciones de instituciones provenientes de distintos puntos del país que eligen Villarrica para desarrollar actividades vinculadas a sus proyectos académicos.

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Mencionó que solo durante esta semana la ciudad recibirá a varios grupos de estudiantes acompañados por docentes y padres, quienes participan de recorridos interactivos orientados a conocer la historia, el patrimonio y la riqueza cultural de la capital guaireña. La funcionaria resaltó que este tipo de visitas también contribuye a la revalorización del patrimonio histórico y fortalece el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones.

Además de sus circuitos urbanos, Villarrica constituye un punto estratégico para recorrer otros atractivos del departamento de Guairá, como los saltos de agua y cerros de Independencia o el Santuario de la Virgen del Paso, en Itapé, lo que permite combinar historia, turismo religioso y naturaleza en una misma escapada.

Entre los sitios más visitados de la ciudad sobresale el Parque Manuel Ortiz Guerrero, donde se encuentra la laguna Ykuá Pytã, hábitat de carpinchos, aves y otras especies, además de senderos y espacios recreativos para disfrutar en familia. También destacan el Museo Municipal “Maestro Fermín López”, la antigua estación del ferrocarril, las tradicionales casas antiguas y los murales que forman parte del patrimonio cultural villarriqueño.

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La Secretaría de Turismo recordó que los recorridos pueden coordinarse previamente a través de sus canales oficiales, donde los interesados reciben información sobre los circuitos, horarios y modalidades de visita. La información puede encontrarse en la página de Instagram “muni_cultura” o puede ser solicitada a través del número 0975-919394.

Sobre el punto, el intendente Ovidio Cuevas (ANR) indicó que una de las primeras diligencias de su mandato es mantener preparados y listos los diferentes destinos que dependen del municipio. Insistió en que las vacaciones de invierno serán un periodo de alta concurrencia de visitantes y prometió que Villarrica no decepcionará.