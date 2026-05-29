La informalidad sigue castigando a mayor parte de los ocupados en Paraguay: ¿Cuáles son los sectores más afectados?

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó esta mañana los resultados de Ocupación Informal 2022 y 2025, que provienen de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), que revela el impacto de la informalidad en la ocupación laboral en nuestro país. Según los datos, el 60,1% de los ocupados son informales, es decir que 6 de cada 10 trabajadores están en dicha condición de precariedad laboral, 1.663.000 trabajadores que no aportan a un seguro social y que ni siquiera están inscriptos en el Registro Único del Contribuyente (RUC)

El informe detalla que para la definición de ocupación informal, se han considerado las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adaptándolas a la realidad y circunstancias del Paraguay. De esta forma, el INE concluyó que son ocupados informales los trabajadores independientes, que no están inscriptos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y los dependientes, que no aportan a un sistema de jubilación o pensión.

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Principales hallazgos

De acuerdo con los datos, en el área rural, aproximadamente 7 de cada 10 personas ocupadas no agropecuarias eran informales, mientras que, en áreas urbanas, de cada 10 ocupados no agropecuarios aproximadamente 6 eran informales. Al analizar la informalidad por sexo, se observa que la tasa femenina fue superior a la masculina en ambas áreas de residencia.

En el año 2025, alrededor de 62,5% de las mujeres ocupadas no agropecuarias trabajaban en una ocupación informal, frente al 58,2% de los hombres. No obstante, en términos absolutos, los hombres tuvieron mayor presencia en el empleo informal, con aproximadamente 897 mil ocupados, en comparación con unas 766 mil mujeres.

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Jóvenes y adultos mayores, los más afectados

En los años analizados, dentro de la población más joven, el grupo de 15 a 19 años de edad presentó las tasas más elevadas de ocupación informal en el país. En el año 2025 afectó a alrededor del 89,4% de las personas ocupadas de este grupo, esto muchas veces relacionados al primer empleo con baja remuneración y sin las condiciones mínimas.

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En lo que respecta a la población adulta mayor, registró niveles altos de informalidad en el año 2025, con una tasa de alrededor del 79,4%, es decir, aproximadamente 8 de cada 10 adultos de 65 y más años de edad ocupados.

Por su parte, el nivel más bajo de ocupación informal se observa en el grupo de edad de 35 a 39 años (51,0%).El porcentaje de ocupados informales disminuyó conforme aumentaron los años de estudio. En el año 2025, el porcentaje de ocupados informales con 13 a 18 años de estudio fue de 36,5%. En contraste, los niveles de informalidad fueron más elevados entre los que tenían menor nivel educativo, alcanzando el 84,2% para aquellos que contaban con 1 a 6 años de estudio y el 90,1% entre aquellas sin instrucción.

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Los que ganan menos del mínimo con mayor informalidad

Por tramos salariales, el tramo de menos de 1 salario mínimo presentó los porcentajes más altos de informalidad. En 2025, el 79,8% de los trabajadores de este grupo eran informales. En contraste, en el tramo de 3 salarios mínimos y más, la informalidad fue de 26,2% en 2025.La incidencia de la informalidad entre los que tenían 3 y más años de antigüedad fue alrededor del 52,2%. Para quienes contaban con menor antigüedad como ocupado en una empresa los niveles de informalidad son más elevados, así para los que tenían menos de 2 meses de antigüedad, aproximadamente 9 de cada 10 ocupados fueron informales.

Informalidad por sectores económicos

De acuerdo con el reporte del INE, los trabajadores domésticos y los cuentapropistas fueron los grupos más afectados por la informalidad. Así en el 2025, aproximadamente 9 de cada 10 personas ocupadas en trabajo doméstico y 8 de cada 10 trabajadores por cuenta propia se encontraban en situación de informalidad.

Al desagregar según el tamaño del establecimiento, se observó que en el año 2025 aproximadamente 7 de cada 10 personas (73,5%) que trabajaban en microempresas eran ocupados informales. Por su parte, entre los ocupados en grandes empresas de 51 y más personas, el nivel de informalidad se mantuvo más bajo, afectando aproximadamente a 2 de cada 10 trabajadores de este grupo.

Las actividades que presentaron alta participación de ocupados informales en el año 2025 fueron: construcción (81,7%); comercio, restaurantes y hoteles (63,9%), servicios sociales, comunales y personales (59,3%). En la rama de finanzas, seguro e inmuebles se observó una baja informalidad (36,1%).Un dato llamativo es que de 551.193 empleados privados informales, el 50.7% trabajaba en empresas clasificadas como formales.