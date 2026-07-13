Desesperados, pacientes con fibrosis pulmonar urgen al IPS compra de vital medicamento

El desabastecimiento en IPS afecta de manera constante a los asegurados que dependen de la previsional para tratar enfermedades crónicas que les afectan de por vida y que mediante los medicamentos acceden a una mejor calidad de vida.

Uno de los grupos afectados por el desabastecimiento es el de los pacientes con fibrosis pulmonar, una enfermedad agresiva que afecta el sistema respiratorio. Ya a inicios de junio denunciaron la prolongada falta del fármaco Vargatef (Nintedanib) de 150 mg, indispensable para frenar el avance de la enfermedad, el cual registró en junio un faltante crítico de tres meses, dejando a los pacientes en una situación de total desprotección.

A este ya desolador panorama se suma la falta de Nintedanib 150 mg, el cual también es indispensable, ya que la interrupción del tratamiento con este medicamento afectaría de por vida su capacidad de respirar, por lo que en una carta abierta urgieron al presidente de IPS, Isaías Fretes, que se reponga el medicamento.

“El motivo central de este llamado es solicitar la compra inmediata y la pronta reposición en farmacia del medicamento Nintedanib 150 mg. Este fármaco no es un complemento opcional ni un tratamiento sustituible; es el pilar primordial que frena el avance de una enfermedad que, de lo contrario, consume de manera agresiva e irreversible nuestra capacidad para respirar”, indican en la misiva.

Pacientes con fibrosis pulmonar en riesgo

Resaltaron de manera alarmante que ya han transcurrido cinco meses de absoluta ausencia de este medicamento en las farmacias del instituto.

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“Medio año en el que las ventanillas solo nos devuelven un ‘no hay’, obligando a los pacientes y a sus familiares a vivir en un estado de angustia y desesperación constante, sin saber si al día siguiente contaremos con las dosis necesarias para seguir luchando”, señalan.

Insistieron en que es vital que las autoridades comprendan que la fibrosis pulmonar no espera por tiempos burocráticos, ya que entre más pasa el tiempo sin recibir el tratamiento adecuado, los pacientes sufren un deterioro acelerado, perdiendo de forma trágica e injusta todos los avances en salud que lograron con meses de disciplina, cuidados y muchísimo sacrificio familiar.

“Cada día sin Nintedanib es un paso atrás que compromete directamente nuestras vidas. Por todo lo expuesto, apelamos a su sensibilidad humana y a su gestión como cabeza de la previsional para que priorice de manera urgente los mecanismos de adquisición de este fármaco vital”, refirieron.

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Recordaron que el acceso a la salud es un derecho constitucional y, como asegurados, exigen que se honren los aportes de toda una vida mediante una respuesta digna y oportuna.

Anunciaron que quedarían atentos y en vigilia permanente de la respuesta que pueda brindar Fretes, además de expresar que confían en que la intervención inmediata del presidente de IPS traerá la calma y el alivio que tanto necesitan los pacientes de fibrosis pulmonar y sus familias en este momento tan difícil.