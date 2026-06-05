Pacientes de IPS con fibrosis pulmonar, sin medicinas hace meses

Una angustiante situación atraviesan los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) que padecen fibrosis pulmonar intersticial, ante la prolongada falta del fármaco Vargatef (Nintedanib) de 150 mg. El medicamento, indispensable para frenar el avance de la enfermedad, registra un faltante crítico desde hace tres meses, dejando a los pacientes en una situación de total desprotección.

El hijo de uno de los afectados denunció a ABC que su padre, un paciente crónico, depende del fármaco para subsistir. “Es un medicamento que debe tomar de por vida para frenar que su infección avance. Hace tres meses que no hay y ya es preocupante. Mi papá está más agitado y creemos que tiene que ver con la falta de medicación”, expresó con impotencia.

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El denunciante relató el calvario que implica recorrer los pasillos de la institución sin obtener respuestas claras. “En Neumología nos dicen que en la farmacia deben saber, y cuando fui hasta ahí, tampoco sabían nada”, lamentó.

La situación se torna insostenible debido al elevado costo del tratamiento, cuyo valor ronda los G. 28 millones por una caja que cubre apenas 30 días, un monto imposible de solventar para la gran mayoría de las familias trabajadoras.

¿Por qué faltan medicinas en IPS? La respuesta institucional

La Gerencia de Abastecimiento y Logística del IPS intentó llevar tranquilidad a los afectados, explicando que el medicamento en cuestión se encuentra incluido dentro de un llamado a licitación que fue sometido a una audiencia pública el pasado miércoles.

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Según indicaron desde la gerencia, debido al alto costo del Vargatef y otros medicamentos, el pliego de bases y condiciones fue analizado minuciosamente por expertos externos a la institución, lo que habría demorado los procesos administrativos.

Licitaciones millonarias en puerta

Esta semana, la institución anunció la inversión de unos G. 107.000 millones en diversos llamados, destinados principalmente a reforzar el stock de insumos y medicamentos en toda la red sanitaria nacional.

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Entre los procesos más destacados se encuentra la Licitación Pública Nacional Nº 06/26, enfocada en la compra de 19 medicamentos de uso ambulatorio, por un monto de más de G. 22.384 millones, cuya apertura de ofertas estaba fijada para hoy, 5 de junio.

Mientras estos procesos siguen su curso, los asegurados con patologías respiratorias severas aguardan una solución urgente, advirtiendo que, para sus familiares, el tiempo es un factor que no espera.