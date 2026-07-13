Emergencia en IPS: Senado convocará al presidente Fretes y a la ministra Barán

La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado convocó al presidente del IPS, Isaías Fretes, para una reunión prevista el 28 de julio, en la que se analizará la situación de la previsional en el marco del estudio del proyecto de ley de emergencia.

El senador Éver Villalba explicó que durante la reunión de la comisión hubo consenso entre los legisladores sobre la necesidad de centrar el debate en la crisis sanitaria que atraviesa el IPS, especialmente por la escasez de medicamentos e insumos.

“El tema principal es la provisión de medicamentos e insumos. Hoy están en falta medicamentos para enfermedades crónicas”, resaltó.

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Villalba señaló que, si bien existen otras preocupaciones relacionadas con el funcionamiento del IPS, como denuncias de corrupción, presunto nepotismo e irregularidades en inversiones, el foco de la convocatoria será la atención médica.

Señaló en ese sentido que los senadores buscarán conocer qué medidas concretas adoptó la administración de Fretes para enfrentar esta situación.

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Villalba confirmó que la intención de los legisladores es ampliar el análisis de la crisis sanitaria con la convocatoria de la ministra de Salud, María Teresa Barán y también al ministro de Economía Óscar Lovera

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Resultados de las denuncias realizadas por Fretes

El parlamentario indicó que también solicitarán explicaciones sobre las denuncias públicas realizadas por el presidente del IPS desde que asumió el cargo, vinculadas en muchos casos sobre hechos de corrupción en la administración pasada.

Precisó que presentará un pedido de informes para conocer si esas acusaciones derivaron en acciones administrativas o judiciales, como sumarios, destituciones o denuncias ante el Ministerio Público.

“Resultados. Pedimos resultado de las denuncias que él viene haciendo a través de los medios de comunicación. Qué acciones concretas hizo. Destitución, sumario, denuncia al Ministerio Público, cambios de orientación, reformas que se han hecho”, declaró.

En ese sentido, afirmó que el Senado está dispuesto a respaldar las investigaciones en caso de que existan elementos suficientes para impulsar procesos judiciales.

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Préstamo para saldar deuda del Estado con el IPS

Consultado sobre la posibilidad de autorizar un préstamo para que el Gobierno cancele parte de su deuda con el IPS y permita fortalecer la compra de medicamentos, Villalba dijo que la propuesta podría ser acompañada si está debidamente fundamentada.

“En primer lugar, el Gobierno tiene que pagar su deuda con el IPS. Si la solución pasa por un préstamo bien estudiado y bien proyectado, creo que se tendrían los números para aprobarlo”, manifestó.