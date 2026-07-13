Reiteran pedido de construcción de un sanitario en una escuela de Santaní

Esto obedece a que la antigua infraestructura con que cuentan ya no está en condiciones de ser utilizada, atendiendo a que la misma puede derrumbarse en cualquier momento si no se toman las precauciones correspondientes, según informaron los miembros de la comunidad educativa.

La Escuela Básica Nº 6.193 San Isidro se encuentra instalada en Calle 4.000 Bertoni, del municipio de Santaní. En este periodo lectivo cuenta con 80 alumnos, desde el jardín de infantes hasta el 9º grado, en los turnos mañana y tarde, y tiene cinco aulas en funcionamiento.

Sobre el tema, la directora de la escuela, profesora Aquilina Larrea, manifestó que para ellos la prioridad es contar con un nuevo sanitario sexado, teniendo en cuenta que la vieja construcción ya no está en condiciones, por lo que la única manera de solucionar el problema es la renovación del mismo.

Aprovechar las vacaciones de invierno

Por otra parte, la educadora refirió que los padres de familia tenían la intención de que se puedan aprovechar las vacaciones de invierno para esta obra, ya que las autoridades de la Municipalidad de Santaní están en conocimiento del problema en que se encuentra el local educativo, subrayó.

“Estamos esperando la respuesta de los representantes de la comuna de Santaní, si pueden agilizar nuestro pedido, tal como hicieron el año pasado con la construcción de dos aulas nuevas en el predio del local escolar, pero aún falta solucionar el tema del baño de la escuela, que es una necesidad que ya no puede seguir esperando”, refirió.

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Una de las representantes de la comisión de padres, Marisa Fernández, expresó, sin embargo, que ojalá se pueda conseguir la construcción del baño que hace varios meses vienen solicitando a las autoridades correspondientes, declaró.

Obra para el segundo semestre

Sobre el caso, recurrimos al intendente municipal de esta ciudad, Agustín Ovando (ANR- oficialista), con el propósito de conocer si su administración está previendo alguna solución respecto a este inconveniente que afecta al local educativo. Respondió que el pedido ya está incluido dentro del paquete de varias obras que serán ejecutadas con fondos provenientes del segundo semestre de este periodo.