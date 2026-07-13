Recapado inconcluso y falta de señalización exponen al peligro a usuarios de la ruta PY20

El dirigente social y abogado Vidal Cáceres cuestionó la falta de respuestas de las instituciones responsables y señaló que el estado de la ruta PY20, que conecta Ayolas con el distrito de Santiago, Misiones, y la ruta PY 1, se ha convertido en una amenaza permanente para la seguridad vial.

Explicó que un pronunciado desnivel en la capa asfáltica y la presencia de numerosos baches son consecuencia de la suspensión de las obras durante la última etapa del gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez.

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La intervención asfáltica fue ejecutada parcialmente en junio de 2023 por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con el financiamiento de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Según Cáceres, el desnivel del pavimento provoca la pérdida de estabilidad de los vehículos, incrementando considerablemente el riesgo de accidentes de tránsito. Recordó que en ese tramo ya se registraron varios siniestros, algunos con derivaciones fatales, y advirtió que el peligro se agrava durante la noche y en jornadas de intensas lluvias debido a la escasa seguridad que ofrece la carretera.

Asimismo, recordó que a finales de enero pasado el MOPC anunció que los trabajos de recapado y señalización se reanudarían en los primeros días de febrero. Sin embargo, el compromiso no se cumplió y, hasta la fecha, las obras continúan paralizadas sin que exista una explicación pública sobre la demora.

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Cáceres también señaló que la ruta, construida durante la ejecución de la represa Yacyretá, nunca recibió un mantenimiento integral, situación que derivó en el progresivo deterioro de la capa asfáltica y en las actuales condiciones de inseguridad para quienes utilizan esta vía de comunicación.

Finalmente, instó al Gobierno Nacional y al MOPC a dejar de postergar la reactivación de las obras y ejecutar las intervenciones necesarias para garantizar condiciones seguras de circulación en una ruta considerada estratégica para la conexión con otras ciudades y para el desarrollo de la actividad turística y económica de la región.

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