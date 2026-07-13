Vacaciones de invierno: Mitic ofrece cursos gratuitos de IA, Canva y oratoria

Con el objetivo de promover las habilidades digitales durante las vacaciones de invierno, el Mitic habilitó una nueva edición de su Colonia de Vacaciones, un ciclo de cursos gratuitos que abordará temas como inteligencia artificial, ciberseguridad, creación de contenidos, oratoria y productividad digital, dirigido a personas de todas las edades.

Las capacitaciones están dirigidas a adolescentes desde los 12 años y adultos de todas las edades, sin límites.

Las actividades se desarrollarán entre el 14 y el 24 de julio en el Centro de Acceso a la Información (CAI), ubicado en el edificio Ayfra-CONATEL, segundo piso, sobre Presidente Franco y Ayolas, en Asunción.

Los organizadores informaron que quienes completen los cursos recibirán un certificado de participación.

Lea más: Estos son los empleos con mayor demanda en Paraguay, según experto

¿Qué cursos gratuitos ofrece el Mitic?

La programación contempla 11 talleres presenciales enfocados en herramientas de uso cotidiano, productividad, creación de contenidos y seguridad digital:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

14 de julio: Inteligencia Artificial para la Productividad Diaria.

15 de julio: Canva con IA.

15 de julio: Fotografía con equipos móviles.

16 de julio: Edición de Video para Creadores de Contenido.

17 de julio: Redacción en Word.

20 de julio: Netiqueta.

21 de julio: Ciberseguridad y Privacidad para el Día a Día.

22 de julio: Oratoria.

23 de julio: Ciberseguridad en la era de la IA.

24 de julio: Introducción a la Planilla Electrónica.

24 de julio: Crea tu Primera Página Web con IA.

Lea más: Primer empleo en Paraguay: 8 trabajos que podés conseguir sin experiencia

Inscripciones y cupos

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través del portal www.cursos.gov.py. Desde el MITIC señalaron que los cupos son limitados, por lo que recomendaron a los interesados realizar la inscripción con anticipación para asegurar un lugar en los talleres.

La institución indicó que esta iniciativa busca acercar conocimientos prácticos sobre herramientas digitales y competencias que tienen aplicación en el ámbito académico, laboral y personal.