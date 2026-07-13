Víctimas de la mafia de los pagarés realizan encadenamiento frente al Poder Judicial

El vocero de la Coordinadora de Víctimas de la mafia de los pagarés, Pedro Coronel, explicó que el encadenamiento simbólico en la explanada del Palacio de Justicia de Asunción busca representar la unidad y la resistencia de las víctimas ante lo que consideran una falta de voluntad estatal para enfrentar la estructura que denuncian.

Afirmó que la movilización simboliza la decisión de continuar con las protestas hasta que existan acciones concretas contra los responsables.

Asimismo, cuestionó la actuación de las autoridades por considerar que existe indiferencia, omisión e incapacidad para responder a los reclamos ciudadanos, además de denunciar una supuesta influencia de sectores de poder sobre las instituciones.

“Hoy vamos a salir acá en la explanada del Palacio de Justicia de Asunción con nuestras cadenas para expresar primero nuestra dignidad y la resistencia. Este se llama Cadena de la Dignidad y la Resistencia y es en repudio a la actitud y acciones de la Corte, principalmente, y también en repudio a la actitud de los demás poderes del Estado”, declaró.

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Anuncian nuevas medidas de protesta

Coronel señaló que el encadenamiento constituye el inicio de una serie de acciones impulsadas por la organización.

También afirmó que las consecuencias del esquema denunciado trascienden el ámbito económico y repercuten en la calidad de vida de las víctimas y en la seguridad jurídica del país.

El vocero reconoció que algunas personas obtuvieron soluciones individuales o parciales, aunque aseguró que no existen progresos en las investigaciones dirigidas a identificar y sancionar a los responsables de la estructura denunciada.

En ese sentido, manifestó que la organización considera insuficiente la respuesta institucional y sostuvo que el Estado mantiene un comportamiento que favorece la continuidad del esquema.

Insisten en el juicio político a ministros de la Corte

La Coordinadora ratificó, además, su pedido de juicio político a ministros de la Corte Suprema de Justicia.

“Los datos evidencian que hubo fallas enormes en la Corte, en donde los ministros necesariamente deben ser investigados y sometidos a un juicio político para que se determinen sus causas y, en caso de que se encuentre, puedan ser destituidos y que esta justicia puede ser saneada”, expresó.

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Coronel afirmó que corresponde a la Cámara de Diputados impulsar ese procedimiento para esclarecer las presuntas irregularidades detectadas dentro del Poder Judicial y determinar eventuales responsabilidades.