Cecilia Cubas: condenados por secuestro y crimen cumplen medidas de seguridad

Sebastián Ozorio González, Manuel Portillo Gómez y Pedro Chamorro Melgarejo fueron sentenciados a más de 20 años de encierro -entre pena privativa de libertad más medidas de seguridad- por participar en distintas etapas deel secuestro y crimen de Cecilia Cubas Gusinky (2004 y 2005).

Ozorio, Chamorro y Portillo fueron condenados en el primer juicio oral y público del caso Cecilia, junto a otros nueve acusados por el caso.

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El Tribunal de Sentencia presidido por Elsa García Hulskamp e integrado por Víctor Medina y María Luz Martínez estableció una medida de seguridad de 6 años para Chamorro y Portillo y de 3 años para Ozorio, según la sentencia definitiva (SD) N° 417 del 1 de diciembre de 2006.

El control del cómputo de esta sentencia está a cargo del juzgado de Ejecución Penal de Sentencia del primer turno a cargo de Luz Rossana Bogarín, quien dictó tres resoluciones al respecto.

Condenados compurgarán medidas de seguridad en 2027 y 2029

El cómputo definitivo establecido para Sebastián Ozorio González, de 45 años, en el auto interlocutorio AI N° 1.089 señala que el mismo compurgó su pena de 18 años y 9 meses el 13 de mayo de 2024, por lo que a partir del día siguiente empezó a cumplir la medida de seguridad de 3 años, que tendrá por compurgada el 14 de mayo de 2027.

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En el AI N° 1085, Bogarín detalla que Pedro Chamorro Melgarejo, alias “Emilio”, de 43 años, cumplió su condena de 18 años y 9 meses de cárcel el 27 de diciembre de 2023. En consecuencia, a partir del 28 de diciembre de 2023, dio inicio al cumplimiento de la medida de seguridad establecida por la justicia, que tendrá compurgada el 28 de diciembre de 2029.

Idéntico cómputo estableció el juzgado para Manuel Portillo Gómez, alias “Saúl’’, de 43 años, quien compurgó su pena de 18 años y 9 meses el 27 de diciembre de 2023 y al igual que Chamorro, compurgará su medida de seguridad el 28 de diciembre de 2029, según el AI N° 1.090.

Secuestro y crimen de Cecilia Cubas

El 21 de setiembre del 2004, Cecilia Mariana Cubas Gusinky, de 31 años, fue secuestrada cuando se dirigía a su residencia en San Lorenzo. Los criminales cerraron el paso de la camioneta de Cecilia con otro rodado y abrieron fuego contra el vehículo. Posteriormente, rompieron con un mazo la ventanilla y la sacaron a rastras.

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Los captores pidieron US$ 5 millones, pero luego bajaron sus pretensiones. El 12 de noviembre de 2004 la familia pagó un rescate de US$ 300.000 en Caaguazú, pero la joven no fue liberada.

El 16 de febrero del 2005, el cuerpo sin vida de Cecilia fue hallado en un túnel de una vivienda del barrio Mbocayaty de Ñemby, donde fue enterrada viva según concluyeron posteriormente estudios forenses. La propiedad quedó conocida como la “casa del horror” a raíz del lamentable hallazgo.

Condenados en distintos juicios

El primer juicio por el crimen de Cecilia Cubas concluyó el 1 de diciembre del 2006 con 12 condenados a penas de 5 a 35 años de cárcel, entre ellos los nombrados anteriormente.

Las penas más altas fueron para Osmar Martínez y Anastacio Mieres, ex secretario y ex activista del partido Patria Libre, recibieron las penas más elevadas, de 35 años de prisión, de los cuales 25 corresponden a la pena máxima y 10 a medidas de seguridad. La exreligiosa Francisca Andino fue condenada a 30 años de reclusión (22 años de prisión y 8 años de medidas de seguridad).

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Los demás condenados son: Roberto Otazú Busto a 25 años y 9 meses (18 años y 9 meses de prisión y 7 años de medidas); Vaciano Acosta y el expolicía José Hidalgo a 24 años y 9 meses (18 años y 9 meses de prisión y 6 años de medidas); Aldo Meza a 15 años de cárcel; Lidia Samudio y Rosalba Jara a 5 años de prisión.

El segundo juicio tuvo como protagonista a Casildo Acosta, condenado a 7 años por asociación criminal y frustración de la persecución penal el 31 de mayo del 2007.

Prófugos fueron capturados en el Brasil y en la Argentina

Tras la extradición desde el Brasil y de la Argentina, de algunos de los procesados que se habían fugado del país al inicio del proceso, se realizaron otros tres juicios.

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Asi las cosas, en el tercer juicio, que concluyó el 15 de julio de 2012, los acusados Aristides Vera Silguero, Basiliano Cardozo Giménez, Simeón Bordón Salinas, Gustavo Lezcano Espínola, Agustín Acosta González, Roque Rodríguez Torales y Carlos Ramón Espínola. fueron condenados a 35 años de reclusión ((25 de prisión y 10 de medidas de seguridad).

El 29 de junio de 2021 Óscar Luis Benítez alias “Male’i” fue sentenciado a 34 años de reclusión ((24 años de pena privativa de libertad y 10 años de medidas de seguridad) y el 20 de diciembre de 2024 Lorenzo González Martínez fue condenado a 28 años de cárcel.