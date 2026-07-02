FNC: “Solo un pequeño grupo vive en el país de las maravillas que presentó Peña”

Para la Federación Nacional Campesina, los indicadores económicos expuestos por Santiago Peña no reflejan la situación cotidiana de gran parte de la población paraguaya.

Marcial Gómez, dirigente de la FNC, sostuvo que los beneficios del crecimiento económico no llegan a los trabajadores ni a las familias campesinas, por lo que rechazó el panorama presentado por el mandatario ante el Congreso.

“Habla del 6% de crecimiento económico, pero ¿dónde sentimos eso? En el bolsillo de la gente, en el campo, en la clase obrera, en los trabajadores, lo que cada vez más se siente es menos plata en el bolsillo de la gente”, expresó.

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El dirigente resaltó que pocos son los ciudadanos que sienten el crecimiento económico del que habla el Gobierno. “Un pequeño grupo vive en el país de las maravillas que presentó Peña, pero la mayoría de la población paraguaya está en la pobreza, en la migración”, manifestó.

“Fue un informe nuevamente mentiroso”

El dirigente campesino también cuestionó el contenido general del informe de gestión y afirmó que la realidad del país es distinta a la expuesta por el presidente.

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“Fue un informe nuevamente mentiroso del presidente de la República desde todo punto de vista, porque habla del crecimiento económico, de la reducción de la pobreza, de la democracia, de la institucionalidad, y todo lo contrario sentimos en el campo y en todo el país”, declaró.

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Según Gómez, las comunidades rurales continúan enfrentando problemas estructurales que, a su criterio, no fueron abordados en el mensaje presidencial.

Denuncian abandono a las comunidades campesinas

El dirigente enumeró las principales dificultades que, según la FNC, afectan actualmente al sector campesino.

“La preocupación en el campo se agudizó en todos los sentidos, por falta de salud, falta de apoyo a la producción, por caminos intransitables en las comunidades campesinas, con el tema de la educación prácticamente están abandonadas las comunidades campesinas”, declaró.

Añadió que “en todos los sentidos hay déficit de las políticas públicas en relación a las cuestiones sociales” y consideró que la situación social se ha deteriorado.

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Otro de los puntos mencionados por Gómez fue el aumento de la migración laboral, especialmente entre los jóvenes.

“Ahora lamentás que se organizan los jóvenes para ir a trabajar varios meses a Argentina, Brasil, España, por la difícil situación del país”, refirió.

Asimismo, afirmó que la organización observa “mucho retroceso en democracia, institucionalidad y libertad”, temas que actualmente son debatidos en encuentros realizados en distintos departamentos.

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Se preparan para otra marcha campesina

En su informe de gestión, Santiago Peña destacó que durante su administración no se realizaron manifestaciones campesinas. Sin embargo, Gómez aclaró que esa situación no responde a un mérito del Gobierno, sino a una decisión adoptada por la propia organización.

“Nosotros este año decidimos no hacer la marcha campesina en marzo, pero en cualquier momento vamos a hacer, con propuestas y programas para el desarrollo nacional, para poder debatir”, manifestó.

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El dirigente informó que la próxima semana continuarán las asambleas en distintos asentamientos del país, donde debatirán un programa de desarrollo social con el cual volverán a Asunción para manifestarse con más fuerza.

“La próxima semana vamos a hacer asambleas en los distintos asentamientos, debate y movilizaciones en diferentes lugares con la gente, debatiendo un programa de desarrollo social”, manifestó.