Video: buscan retirar bus siniestrado en Brasil y empresa aguarda peritaje

Los equipos de emergencia de Brasil continúan con los trabajos en el estado de Santa Catarina para retirar del fondo de un barranco el ómnibus con chapa paraguaya que volcó en la madrugada de este miércoles. En el vehículo viajaban 67 pasajeros, la gran mayoría miembros de una academia de danza de la ciudad de Colonia Independencia (Guairá), quienes regresaban al país tras participar de una competencia artística en Gramado.

Freddy Kroll, directivo de la empresa de transporte La Guaireña, manifestó el profundo dolor de la firma ante el trágico suceso y señaló que la prioridad absoluta en este momento es asistir a los sobrevivientes y agilizar los trámites de repatriación de las víctimas fatales.

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“Nuestra misión en este momento es acompañar la salud de cada una de estas personas que están siendo atendidas en diferentes puntos médicos, y también el retiro de los tres cuerpos para traerlos hasta la ciudad de Colonia Independencia, de donde son oriundos”, expresó el empresario.

Kroll confirmó que todos los pasajeros fueron rescatados del barranco y derivados de urgencia a centros asistenciales de las ciudades de Maravilla y Chapecó.

Entre los internados se reportan varios heridos de gravedad. Aseguró que la compañía de seguros internacionales contratada por la empresa ya se encuentra activa sobre el terreno para dar cobertura médica y logística.

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Hubo un cambio de turno previo

Al ser consultado sobre el personal de conducción, el Kroll detalló que la unidad estaba al mando de profesionales con amplia trayectoria en rutas internacionales. El chofer principal al momento del accidente era Fermín Espínola (con 12 años de antigüedad en la firma), acompañado por el copiloto Óscar Peralta (con 26 años de experiencia). Ambos resultaron ilesos y se encuentran bajo observación preventiva.

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De acuerdo con Kroll, la empresa cuenta con un estricto protocolo de seguridad para viajes de larga distancia que exige la rotación de choferes cada cuatro horas. En este caso, el relevo se había realizado pocos minutos antes del despiste.

El chofer de turno tomó el volante apenas 15 o 20 minutos antes del percance. El copiloto reportó que el vuelco se produjo al encarar una curva sumamente pronunciada en un tramo poco poblado de la carretera.

Tras el impacto, y antes de la llegada de los bomberos y la policía brasileña, que tardaron entre 20 y 30 minutos en arribar debido a la distancia, fueron los propios conductores paraguayos quienes iniciaron las tareas de auxilio para evacuar a los pasajeros, según reportó.

Tacógrafo y GPS bajo investigación

Respecto a las causas del siniestro, La Guaireña prefiere mantener la cautela y esperar los resultados de la investigación. Las autoridades policiales brasileñas ya confiscaron el tacógrafo físico del ómnibus para determinar la velocidad exacta y el comportamiento mecánico del rodado en los últimos kilómetros de viaje.

Asimismo, el directivo de la empresa de transporte anunció que solicitarán un reporte de rastreo satelital propio para cotejar los datos de la velocidad de circulación.

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“Nosotros no tuvimos acceso a ver el interior del vehículo ni nada, todo está netamente en manos de las autoridades locales. Nosotros contamos con el servicio de control de GPS y en el transcurso de la tarde estaremos solicitando el reporte detallado de esa zona horaria para saber a qué velocidad iba la unidad al momento del trágico hecho”, concluyó Kroll durante una entrevista por la 780 AM.

El siniestro vial se cobró la vida de tres personas, todas de sexo femenino y pertenecientes a una misma familia, entre ellas una niña de tan solo 8 años de edad.