Transporte público: ¿Los buses diferenciales están obligados a tener calefacción en invierno?

Las bajas temperaturas registradas en los últimos días volvieron a instalar una consulta frecuente entre los usuarios del transporte público del área metropolitana: ¿los buses diferenciales están obligados a contar con calefacción o a encenderla durante el invierno?

La respuesta es no. Según informó el Viceministerio de Transporte (VMT), la normativa vigente no establece la obligatoriedad de que las unidades dispongan de un sistema de calefacción, por lo que tampoco existen sanciones para las empresas cuando los colectivos circulan sin esa prestación.

“No está establecida la obligatoriedad de que los buses cuenten con un sistema de calefacción, por eso tampoco se prevén sanciones vinculadas a ese aspecto”, señalaron desde el departamento de Comunicación del VMT ante una consulta de ABC.

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¿Por qué los buses diferenciales cobran la misma tarifa en invierno?

Otra de las dudas de los pasajeros es si los buses diferenciales pueden seguir cobrando el pasaje de G. 3.400 durante el invierno, cuando el sistema de aire acondicionado prácticamente no se utiliza.

Al respecto, el VMT explicó que el precio que paga el usuario no varía según la estación del año, ya que está fijado por decreto del Poder Ejecutivo.

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“El pasaje que paga el pasajero está establecido por decreto de Presidencia, eso no cambia según la estación del año”, indicaron desde la institución.

Desde el Viceministerio también aclararon que los equipos instalados en los buses diferenciales no funcionan igual que los aires acondicionados de uso domiciliario.

Según la explicación brindada por la institución, estos sistemas fueron diseñados principalmente para refrigerar el interior de las unidades durante las altas temperaturas, por lo que la normativa no exige que operen como sistemas de calefacción en invierno.

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¿La tarifa técnica disminuye cuando no se utiliza el aire acondicionado?

Respecto a la denominada tarifa técnica, utilizada por el Estado para calcular el costo del servicio que paga el usuario y el subsidio al transporte público, el VMT indicó que los factores climáticos no forman parte de las variables consideradas para su actualización.

La institución explicó que la tarifa técnica se ajusta conforme a la variación de distintos componentes operativos, pero que el clima no constituye un parámetro para modificar ese cálculo.

“Lo que sí se ajusta es la tarifa técnica de acuerdo a la variación de los componentes, pero los factores climáticos no están contemplados como un componente para modificar la tarifa”, señalaron.

Agregaron que, aunque las condiciones climáticas puedan tener alguna incidencia indirecta, el costo operativo continúa asociado principalmente al kilometraje recorrido por las unidades y al consumo de combustible, que claramente, al no utilizarse el aire aacondicionado en invierno debería disminuir.

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¿Cuál es la tarifa técnica vigente de los buses diferenciales?

De acuerdo con datos del Viceministerio de Transporte (VMT), la tarifa técnica vigente para los buses diferenciales diésel es de G. 6.265 por pasajero. Sin embargo, el usuario paga G. 3.400 por el pasaje y la diferencia es cubierta por el Estado mediante el subsidio al transporte público.

En el caso de los buses eléctricos de inversión privada, la tarifa técnica asciende a G. 6.100 por pasajero, aunque el pasajero también abona G. 3.400 y el monto restante es subsidiado por el Estado.

En cuanto al costo operativo por kilómetro recorrido, las unidades a diésel registran G. 9.084, los buses eléctricos de inversión privada G. 8.845 y los buses eléctricos propiedad del Estado G. 6.900 por kilómetro.

Por lo tanto, la ausencia de calefacción en los buses diferenciales durante el invierno no constituye un incumplimiento de la normativa vigente y tampoco modifica el precio del pasaje que abonan los usuarios.