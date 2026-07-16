Asunción sigue inundada de basura, pese a millonario alquiler y compra de nuevos camiones

Los contribuyentes asuncenos siguen conviviendo con la basura en las calles y la alarmante proliferación de vertederos clandestinos a metros de sus casas.

Esta situación se da luego de que la Junta Municipal de Asunción aprobara al intendente Luis Bello (ANR-HC) una ampliación presupuestaria de G. 6.376 millones destinada al alquiler de camiones recolectores privados hasta el mes de diciembre, además de la compra directa de 11 camiones nuevos por un monto que supera los G. 13.606 millones. En total, son casi G. 20.000 millones.

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Un equipo periodístico de ABC TV realizó un recorrido por diversas zonas de la capital y constató la gravedad de las denuncias. Uno de los puntos más críticos identificados se encuentra en el denominado Pasaje Porvenir, un callejón ubicado sobre la calle Pa’i Pérez y la avenida Perú, en inmediaciones del Mercado 4.

En este lugar, frente a una propiedad que aparenta estar abandonada, se ha generado un foco de contaminación ambiental. La acumulación de desperdicios incluye cantidad de maderas terciadas deterioradas y pallets de madera rotos, bolsas repletas de basura domiciliaria, restos de telas y residuos textiles, hasta muebles viejos descartados y restos de podas de árboles que obstaculizan el paso peatonal.

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Impuestos altos para un servicio ausente

Este panorama de abandono no es exclusivo de las inmediaciones del Mercado 4. La falta de recolección regular de residuos golpea a diversos barrios residenciales de Asunción. En estas zonas, los vecinos cumplen con el pago de altas tasas e impuestos inmobiliarios, pero no reciben a cambio una contraprestación básica adecuada.

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También se puede observar cómo los canastos metálicos de basura rebosan de bolsas que permanecen expuestas durante días a la intemperie, a la espera de camiones recolectores que no pasan.

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A pesar de contar con más recursos financieros, la administración de Luis Bello sigue sin poder resolver la crisis de la basura en la capital.