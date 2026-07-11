Crisis de residuos en Asunción: barrios desbordan de basura pese a millonario alquiler

El servicio de recolección de basura de la Municipalidad de Asunción va de mal en peor bajo la gestión del intendente, Luis Bello (ANR- cartista). Pese a la polémica autorización de la Junta Municipal para una millonaria ampliación presupuestaria, los barrios de Asunción desbordan de basura. Hasta diciembre, la comuna pretende destinar hasta G. 6.376 millones para el alquiler de camiones recolectores privados.

Esta crisis de la basura en Asunción es evidente en barrios barrios periféricos al Centro Histórico, donde los desperdicios se acumulan formando grandes vertederos clandestinos y contenedores domiciliarios rebosantes a la vista de todos.

La realidad del servicio de recolección de basura choca de frente con las altas tasas de limpieza que pagan los contribuyentes de Asunción. Solo durante el primer cuatrimestre de 2026, la Municipalidad de Asunción recaudó más de US$ 21 millones en este concepto.

Basurales a cielo abierto e inmundicia sitian las calles de Ciudad Nueva, Bernardino Caballero y Mburicaó

Ante la denuncia de vecinos, ABC recorrió barrios como Ciudad Nueva, Bernardino Caballero y Mburicao y constató que, lejos de mejorar, la crisis sanitaria sigue empeorando. En Ciudad Nueva, se observa una saturación crítica a lo largo de toda la calle Herminio Giménez, desde el cruce con Perú hasta General Santos, con grandes montículos de residuos en prácticamente cada esquina. A esto se suma el desborde de los contenedores domiciliarios.

En ellos se acumulan restos de electrodomésticos, cartones y numerosas bolsas plásticas esparcidas sobre la vereda y la calle. En las intersecciones con José María Aguiar y Mayor Fleitas, la acumulación de bolsas es constante, pese al reclamo de los vecinos que, mediante carteles improvisados, reclaman que se deje de arrojar basura.

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La situación es casi idéntica en el barrio Bernardino Caballero, donde, a los vertederos sobre Herminio Giménez, se observa un descontrol total también sobre Teodoro S. Mongelós. En los cruces con Bomberos Voluntarios y John F. Kennedy, los desperdicios se apilan al punto de obstruir tanto el paso peatonal como el vehicular.

En Mburicaó, la problemática se agrava con la acumulación de restos de poda y ramas mezclados con residuos domiciliarios, particularmente en la calle Teniente Juan Arce Rojas, entre Teodoro S. Mongelós y José Asunción Flores, frente a una conocida institución educativa.

Millonario alquiler de camiones privados mientras la flota propia de Asunción se pudre sobre tacos

El empeoramiento del servicio de recolección de basura se da días después de la polémica ampliación del contrato del alquiler de camiones recolectores privados. Concejales opositores reclaman que Bello priorice esto sobre la reparación de la flota municipal. Denuncian que, actualmente, un promedio de 14 unidades, la mitad del total, permanecen “sobre tacos” o fuera de servicio por falta de mantenimiento básico. Aseguran que, con una mínima inversión se podrían recuperar vehículos con al menos tres años de vida útil.

La gestión de Bello acaba de concretar la compra directa de 11 camiones por más de G. 13.606 millones. La oposición califica esta doble operativa de alquiler y compra simultánea como una “fiesta de fin de año”. El proceso carga con serias sospechas de direccionamiento de la licitación para favorecer a marcas específicas de vehículos.

El concejal Álvaro Grau (PPQ), denunció que el pliego de bases y condiciones exigía sistemas patentados que limitan la competencia real en la compra de maquinaria. Además, el plazo de entrega de 35 días es tildado de “imposible” para camiones de origen chino. La falta de respuestas a consultas de oferentes, denunciada por Grau, oscurece aún más este cuestionado proceso administrativo.