IPS: auditor defiende denuncia y pone foco en la Fiscalía por cajonear reportes previos

En comunicación con ABC Cardinal, Walter Laguardia, jefe de Auditoría Interna del Instituto de Previsión Social (IPS), salió al paso de los cuestionamientos que señalan que la denuncia de 90 millones de guaraníes (unos US$ 15.000) por robo de cables resulta “tibia” frente al descalabro financiero histórico del IPS.

Explicó que los materiales sustraídos formaban parte de una licitación del año 2019. Los cables debían conectar la subestación del Jardín Botánico con el Hospital Central, obra que no se ejecutó porque el trazado no pudo pasar por debajo del Banco Central del Paraguay (BCP). Los insumos quedaron guardados desde 2022 en depósitos de la previsional bajo una “custodia irresponsable”, lo que derivó en el faltante detectado.

“Nosotros tenemos la obligación de denunciar. Si es un guaraní, un guaraní, y si es noventa millones de guaraníes, noventa millones de guaraníes. Eso es lo que hicimos”, sentenció Laguardia.

Una “hemorragia” de US$ 1.300 millones

Laguardia describió un escenario desolador heredado de administraciones anteriores, caracterizado por una deficiencia estructural de más de 10 años y un pasivo concentrado principalmente en el fondo de salud.

Remarcó que la deuda acumulada asciende a 1.300 millones de dólares en el fondo sanitario y atribuyó el desabastecimiento actual de fármacos críticos a manejos anteriores con fuertes indicios de corrupción.

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“Detuvimos la hemorragia. Y ahora estamos empezando a reconstruir esto para que nos dé resultados. Lo que probablemente tenga tufos de corrupción nos desembocó en este desabastecimiento de medicamentos críticos”, apuntó.

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Treinta auditorías internas en curso

Ante la exigencia de “mensajes más fuertes” y castigos a los responsables del saqueo de la previsional, Laguardia aseguró que la actual administración, encabezada por el doctor Isaías Fretes, está aplicando un filtro de control sin precedentes donde “no se firma ni un solo documento ni se autoriza un pago sin el respaldo y la certificación de Auditoría”.

Para dimensionar el trabajo de control actual, detalló que en la actualidad hay 30 auditorías internas en curso, señalando que prácticamente se ordenó una auditoría por día hábil desde mayo de 2026. Los exámenes abarcan desde fallas en el uso de vehículos institucionales hasta licitaciones de quirófanos y el análisis de los fondos fiduciarios.

Asimismo, unos 30 auditores externos están instalados en la institución, entre ellos siete equipos de la Contraloría General de la República (CGR) y dos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, comentó que la Contraloría tiene previsto emitir su informe final detallado sobre el ejercicio anterior en agosto de este año.

El reclamo a la Fiscalía: “Hay 38 denuncias cajoneadas”

Respecto al reclamo de que los grandes esquemas de corrupción sigan impunes, Laguardia recordó que el rol del IPS es auditar, sanear y derivar los casos, pero que la acción penal queda exclusivamente en manos del Ministerio Público. Reveló que actualmente existen 38 denuncias previas presentadas ante la Fiscalía por irregularidades en licitaciones de administraciones pasadas que aún no muestran avances significativos.

“En la Fiscalía hay 38 denuncias con sospechas de corrupción de licitaciones anteriores. Todas las instituciones tienen que funcionar, no solamente el IPS. Dennos tiempo para hacer lo más importante, que es salvar vidas y conseguir financiamiento. El equipo médico se tiene que concentrar en eso, no en mandar presa a la gente; para eso están las otras instituciones del país”, concluyó.

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