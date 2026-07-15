IPS formaliza su primera denuncia ante la Fiscalía por robo de cables

Este miércoles, el auditor interno del IPS, Walter Santiago Laguardia, junto a Pablo Morínigo, director jurídico de la previsional, llegaron a la Fiscalía Barrial N°7 de Asunción, lugar donde presentaron una denuncia.

Según Morínigo, la denuncia se da como parte de los procesos de auditoría dentro de la previsional, ya que mediante estas, “se van detectando irregularidades”.

“Esa es la forma en la que nosotros vamos a hacer las cosas; les adelanto, no nos vamos a dejar presionar. Se detectan los hechos, una auditoría para establecer responsabilidades y si amerita, una denuncia penal”, precisó.

Un dato no menor es que esta denuncia presentada hoy por parte del equipo del IPS se da luego de que ayer Sergio Lovera, exasesor del presidente Isaías Fretes, haya criticado al titular de la previsional calificándolo como un “vendehúmo” y también señalando que no había presentado denuncias.

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La denuncia presentada en la Fiscalía

La denuncia en sí, según recuenta el asesor jurídico, es innominada y por el “hurto o sustracción” de 111 metros de cable que estaban en la dirección de Material de Manteamiento del Hospital central del IPS.

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En lo que refiere al perjuicio, mencionó que es en torno a los 15.000 dólares y sostuvo que sea cual sea el monto en futuros casos, se deberá denunciar. “No pasa por la cuantía, pasa por el hecho y estamos obligados”, acotó.

Sobre las críticas hacia Fretes apuntó que desde que asumió el cargo que en abril de este año, como parte de sus recorridos “él ordenó que se elaboren 30 auditorías” y esto responde a la forma de trabajo del equipo.

“Vamos a hacer las cosas a nuestra manera; responsable, con auditorías que van a arrojar documentos como lo están haciendo ahora. Les tengo que decir algo, hay personas que quizás no le convenga tanto que el doctor Fretes siga estando al frente de la institución, de balde me van a preguntar nombres porque ni yo no sé, es una cuestión de sentido común, lógica simple, van a querer embarrarle”, apuntó.

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