¿Otra de emisión de bonos?: El eventual salvavidas que plantean para un IPS ahogado en deudas

Esta mañana, directores y otros técnicos del Instituto de Previsión Social (IPS) se reunieron con los presidentes de las comisiones de Cuentas y Control y de Justicia, Trabajo y Previsión Social, para adelantar el debate y sugerir eventuales reformas en el Senado al proyecto de ley que “declara en situación de emergencia” al IPS, ya que el tiempo apremia.

En un trabajo que perfectamente se pudo -y debió- hacer previamente a su media sanción en Diputados, ahora lo pretenden encarar con “urgencia” para subsanar un proyecto que partió sin consenso con el principal afectado: el IPS

El ente previsional advirtió que a fin de mes podría quedar aún más desabastecido de lo que ya está en medicamentos e insumos clave por la falta de recursos y la imposibilidad legal de realizar llamados sin contar con respaldo presupuestario.

La alternativa que se plantea mediante una modificación al proyecto de Diputados es la de “darle la posibilidad de emitir bonos para que pueda cumplir con sus compromisos que está teniendo, y que lo vemos en este momento que es una de las salidas, porque hay compromisos a muy corto plazo que le dificulta cumplir con sus obligaciones", señaló el presidente de la Comisión de Cuentas y Control, diputado cartista César Cerini tras la reunión.

En una eventual tercera vuelta en Diputados, ya no pueden modificar el proyecto, por lo que a la Cámara Baja lo que le queda es “sugerir” al Senado introducir esta herramienta, y allanarse cuando el proyecto modificado retorne.

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“Al emitir bonos, por supuesto que eso tiene un menor costo de interés y también es a mayor plazo. Eso le va a dar una posibilidad de maniobrabilidad en toda la parte económica financiera de la institución.

Ahogados en deudas

Actualmente, la deuda del IPS solo con las farmacéuticas asciende a US$ G. 2,33 billones (unos US$ 384 millones al cambio actual), y lo que había planteado la previsional a las farmacéuticas es la “cesión de deuda”, es decir, que un tercero pueda comprar esos compromisos a las proveedoras de medicamentos y que luego el Estado le pague a estos terceros.

Por su parte, la emisión de bonos que se plantea en Diputados consiste básicamente en la emisión de certificados de deuda por parte del IPS, que en teoría, al tener mayor respaldo patrimonial, por ende, al ser de menor riesgo, se pueden ofertar a tasas de interés menores en comparación con préstamos de entidades financieras de plaza.

Una quincena de asociaciones de aportantes y jubilados del IPS había planteado una alternativa distinta, que el Estado paraguayo emita bonos soberanos para pagar la deuda de US$ 800 millones que tiene el Gobierno con el IPS, ya que el Estado nunca cumplió con el aporte del 1,5% sobre el salario de cada trabajador que obliga la ley.

Este papel de plantear modificaciones a un proyecto de ley que no está ya en la Cámara es bastante “sui generis”, rol que Cerini describió como de “intermediarios”.

“Vamos a ser intermediarios del equipo (del IPS). Como digo, el equipo técnico va a trabajar estas modificaciones que requiere este proyecto de ley, se va a acercar a la Cámara de Senadores a ver si pueden incorporar esa modificación, estudiarlo ellos, a ver si también están de acuerdo”, señaló el cartista.

El proyecto de ley que “declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social, ante el desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en la infraestructura edilicia, de máquinas y falta de personal; y faculta la realización de acciones administrativas y financieras necesarias” fue aprobado el pasado 12 de mayo sin debate previo y a tambor batiente, lo que motivó que la misma previsional objetara su utilidad.