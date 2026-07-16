Nombramiento de interventor destrabaría conflicto en Vialidad, dice asesor jurídico de Asunción

Luego de la denuncia realizada nuevamente por el concejal de Asunción Pablo Callizo por el supuesto uso de equipos, funcionarios y elementos de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad para obras particulares, y forzado por una medida de fuerza de los mismos funcionarios, Luis Bello anunció la intervención de la dirección a cargo hasta ese momento de Nicolás Duarte.

La medida de fuerza de los funcionarios, quienes tomaron la dependencia, se dio a raíz de que el propio Duarte intentó deslindar responsabilidad culpando a los funcionarios del supuesto esquema de recaudación paralela, cuando los propios funcionarios denunciaron que recibían “orden superior” para realizar los trabajos en obras privadas fuera del horario laboral.

Según Jorge Sabaté, asesor jurídico de la intendencia de Asunción, con el nombramiento del interventor y la salida de Duarte se estaría destrabando la medida, por lo que desde mañana se estaría volviendo a bachear normalmente.

“El intendente dispuso la intervención, ahora estamos trabajando en la resolución de la misma para designar al interventor y entiendo yo que una vez que salga esta resolución, se estaría destrabando la situación ahí en en Vialidad. Es lo que están reclamando, pero independientemente del reclamo de los funcionarios, es una cuestión delicada que lógicamente necesita una intervención y una investigación transparente y responsable”, señaló en comunicación con Ancho Perfil.

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Intervención de vialidad duraría 30 días

Según Sabaté, la intervención a la dependencia municipal duraría aproximadamente 30 días y mañana se definiría quién será el interventor, que hasta el momento se reservó el revelar su identidad, aunque afirmó que sería alguien de la Municipalidad.

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Destacó que la dirección afectada es muy sensible, debido a que al realizar una medida de fuerza los funcionarios, cerrando los portones y tomando la dependencia, afecta en el bacheo, el cual es un trabajo diario y necesario, considerando el caótico estado de las calles de la capital.

“Eso se ve reflejado también al no poder salir. Hoy, por ejemplo, un día perdido de bacheo de calles y de trabajo, eso lógicamente se va a ver. (...) se va a resentir, la ciudadanía va a resentir la falta de un día de trabajo, entonces por eso tenemos que solucionar esto lo antes posible”, explicó.