Municipalidad de Asunción: funcionarios de Vialidad inician paro y exigen el cambio del director

La Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción se encuentra paralizada este jueves. Funcionarios de la dependencia decidieron tomar la sede de Planta Asfáltica como medida de fuerza para exigir al intendente, Luis Bello (ANR-cartista), la salida inmediata del director, Nicolás Duarte.

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La movilización responde a una crisis acumulada, agravada por denuncias de corrupción que implican el uso irregular de recursos públicos para beneficios privados. Voceros del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema) y el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción (Sitrama) advierten que no levantarán el paro hasta que se produzca un cambio en la dirección

“Paro obligado” por crisis de insumos

Voceros de ambos gremios calificaron la medida como un “paro obligado”, argumentando que, además del conflicto político, la dependencia no cuenta con el asfalto necesario para operar. Señalan que la gestión actual ha fallado en garantizar los insumos básicos.

Los trabajadores denuncian una falta de idoneidad administrativa y presiones para realizar trabajos particulares fuera del horario oficial. Consideran que la conducción actual ignora la complejidad de los servicios viales requeridos por la ciudad.

El trasfondo: denuncia de desvío de asfalto municipal

La movilización de los trabajadores se da un día después de que el director compareciera ante el pleno de la Junta Municipal, ante la convocatoria solicitada por el concejal Pablo Callizo (PPQ). El edil había presentado denuncias con evidencias contundentes sobre el uso de recursos municipales en predios privados. Según la denuncia, el transfondo sería financiar la campaña oficialista para las próximas elecciones municipales del 4 de octubre.

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El 24 de junio, Callizo ya había denunciado el desvío de aproximadamente 70 toneladas de asfalto y la utilización de maquinaria y personal municipal para la pavimentación del estacionamiento de un predio deportivo. Ayer, volvió a presentar más pruebas de un desvío de idénticas características, esta vez, en otro estacionamiento de una firma privada.

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El concejal denunció que no existen órdenes de trabajo que respalden estas intervenciones y cuestionó la falta de supervisión sobre las cuadrillas, quienes actúan con total impunidad. Además, denunció que se utilizan como “cortina”, órdenes de trabajo para asfaltar calles que son de hormigón.

Ante el pleno de la Junta, Callizo denunció además otras irregularidades en la dependencia, como la falta de control sobre los depósitos de materiales, pese a la existencia de 32 cámaras de vigilancia, de las cuales solo funcionan 8. A esto, sumó la denuncia de supuesta carga de combustible a vehículos que están parados hace 4 años. Mientras tanto, las calles de la ciudad están llenas de baches.

¿Qué dice el director Nicolás Duarte ante las pruebas?

Ante la Junta Municipal, Nicolás Duarte negó haber autorizado el uso de insumos en propiedades privadas. Afirmó que, tras enterarse de las denuncias, abrió una investigación interna preliminar y convocó a los jefes operativos, al responsable de la unidad vial y al capataz de la cuadrilla involucrada. Los datos recabados ya fueron remitidos a la Asesoría Jurídica de la municipalidad para que sigan el proceso correspondiente, explicó.

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El director admitió que los camiones de la municipalidad no cuentan con sistema de GPS, lo que dificulta el monitoreo en tiempo real de su ubicación. Explicó que el sistema de control actual se basa en jefes operativos responsables de cada área y en el registro fotográfico de los trabajos terminados que los obreros deben reportar.

La exposición de Duarte ante la Junta provocó ya ayer el enérgico rechazo de funcionarios municipales que participaban de la sesión, que cuestionaron con vehemencia que “los funcionarios solo reciben órdenes”.

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Julio Fernández (Sinoema) y Alberto Gaona (Sitrama), quienes acompañan la movilización de los funcionarios de Vialidad, sostuvieron que el director es el “primer responsable” y que es imposible que no supiera sobre la salida de aproximadamente 120 toneladas de asfalto y de la maquinaria pesada necesaria para realizar los trabajos en predios privados denunciadas por el concejal Callizo.

¿Corrupto o inutil? Concejales piden intervención de Vialidad y destitución de su director

En la sesión de la Junta, el concejal Humberto Blasco (PLRA) expresó su rechazo a los argumentos del director Duarte y exigió la intervención de la dependencia y la separación de su titular. Blasco dijo que es imposible que simples jornaleros, que perciben salarios mínimos, decidan por cuenta propia utilizar 70 toneladas de asfalto sin recibir una orden de un superior.

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“Van a buscar algún compañero de sueldo mínimo, embargado (para culpar) y al final, dos o tres prójimos que están acá atrás van a ir presos. Y el verdadero responsable, el que dio la orden, va a quedar impune y con los bolsillos llenos”, cuestionó.

Blasco afirmó que, ante las evidencias presentadas por Callizo, el director no podía permanecer en el cargo. “Si no es culpable es inútil y en ambas circunstancias causa perjuicio. Yo creo que no hace falta más explicaciones, más que pedir al intendente o al director que dé un paso al costado y que el intendente intervenga esta dirección”, dijo.

Cuestionada compra de materiales, aprobada pese a denuncias

La semana pasada, pese a las fuertes denuncias que ya eran de público conocimiento, una ajustada mayoría oficialista en la Junta Municipal aprobó un aumento presupuestario de G. 4.530 millones para la Dirección de Vialidad. Este incremento fue solicitado por el intendente Luis Bello (ANR-HC) bajo el argumento de la necesidad impostergable de realizar bacheos en la ciudad.

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El dinero debía ser destinado directamente a la compra de insumos viales, incluyendo piedra triturada, mezcla asfáltica en frío, cemento asfáltico y emulsión asfáltica.

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