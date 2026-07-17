Fiscal de Alberdi afrontará juicio por presunto pedido de coima de G. 120 millones

El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, remitió a la etapa de juicio oral y público la causa caratulada como “Luis Antonio Méndez Vera s/tráfico de influencias (Ley N° 2523/04)”, con relación al fiscal de la ciudad de Alberdi Rubén Darío Riveros Medina, acusado por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima) y extorsión, en calidad de coautor.

En esta misma causa está acusado el abogado Luis Antonio Méndez Vera, pero el mismo no se presentó a la audiencia preliminar por cuestiones de salud, por lo que el magistrado ordenó la constitución de un médico forense en su domicilio para evaluar su estado de salud y luego elevar informe.

Para el caso de Méndez, el juez deberá fijar fecha para llevar a cabo la audiencia de la etapa intermedia.

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En cuanto al caso del agente del Ministerio Público, Rubén Riveros, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo había suspendido en el cargo sin goce de salario, a través de la Resolución N° 12.572, del 23 de diciembre de 2025. Riveros presentó un recurso de reconsideración ante la máxima autoridad judicial, pero lo misma le rechazó.

Por el caso del abogado Luis Méndez afronta un proceso en otra causa, por los mismos hechos, y también con una exagente fiscal de Alberdi, en este caso María Angélica Acosta Bjasso. De hecho, el juicio a ambos ya se encontraba en la fase de alegatos cuando el tribunal de sentencia fue recusado y, por haberse sobrepasado más de 10 días de suspensión, el juzgamiento debe reiniciarse.

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Fiscalía afirma que abogado y fiscal de Alberdi, en connivencia, pidieron coima para liberar a procesado

De acuerdo con la acusación presentada por los fiscales Verónica Valdez y Luis Piñánez, el juez penal de Alberdi, Shiler Regis Coronel, denunció un supuesto caso de pedido de coima y extorsión, luego de que una mujer, pareja de un procesado por presunto abuso sexual en niños y adolescentes, relatara que el abogado Luis Méndez le solicitó dinero para el fiscal Riveros.

El pago en sumas de dinero, aparentemente era para que la pareja de la mujer sea desafectado del proceso penal y quedara en libertad. Así, el abogado Luis Méndez le pidió inicialmente G. 5.000.000 “para realizar algunos trámites”, sin entregar comprobantes, según la acusación.

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En el documento también se expone que, en diciembre de 2024, el fiscal Rubén Riveros habría dicho a la mujer que siga con sus gestiones y la asistencia de Méndez, advirtiendo que “el caso era muy grande” y que, de no hacerlo, su esposo permanecería en prisión.

Después, el abogado exigió G. 120.000.000 para lograr la libertad del procesado, monto que debía entregarse en dos partes, es decir, dos pagos consistentes en la suma de G. 60.000.000, siempre según se expone en el escrito fiscal.

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Siguiendo la línea de tiempo, en febrero de este año, la víctima entregó la suma en efectivo de G. 30.000.000, cuando se reunió con el abogado Méndez, en la casa de este último ubicada en Alberdi, hasta donde posteriormente el fiscal Riveros fue personalmente para retirar el dinero.

Procesamientos iniciaron tras pedidos de dinero

A fines de abril de 2025 ya, se habría pedido otro pago con la promesa de obtener arresto domiciliario, lo que no se concretó.

Finalmente, el 30 de septiembre de 2025, el abogado Luis Antonio Méndez supuestamente solicitó G. 20.000.000 más, programando la entrega para el 2 de octubre. Parte del dinero fue colocada en una bolsa de regalo roja, supuestamente destinada al fiscal.

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Durante un operativo de entrega vigilada, los fiscales anticorrupción interceptaron al abogado y hallaron G. 15.000.000 dentro de la bolsa y otros G. 5.000.000 en su vivienda. Los billetes coincidían con los fotocopiados y autenticados por orden judicial.