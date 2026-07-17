Justicia rechaza pedido de restitución internacional y niña de dos años permanecerá con su madre

Por el caso de una niña de dos años cuyo padre la había llevado ilegalmente a Argentina hace unos siete días, la jueza Nathalia Ortellado resolvió no hacer lugar a la restitución internacional.

La mencionada instancia, solicitada originalmente por una defensora pública civil ante el Fuero de la Niñez y Adolescencia del tercer turno de Asunción, actuaba en representación del padre.

La intención del extranjero, quien había presentado la demanda en contra de la madre, era lograr que la menor permaneciera con él.

Sin embargo, la mencionada jueza no hizo lugar a la restitución y también dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares dictadas una vez que todas las partes estén notificadas.

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Caso de niña de dos años

El 10 de julio pasado, el caso de la niña de dos años que fue sustraída por el padre de manera ilícita de Paraguay y sin el consentimiento de la madre paraguaya, terminó con el hallazgo de la niña y el hombre en Resistencia, Argentina, en una terminal de buses.

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El juez penal de garantías de guardia, Marcelo Francisco Saldívar ordenó formalmente la captura internacional del empresario imputado por la Fiscalía por los supuestos hechos de desacato de una orden judicial y violación del deber de cuidado. El caso se dio tras violar el régimen de visitas.

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