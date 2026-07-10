Elecciones municipales: Camilo Pérez inaugura obras como titular del COP

Un informe del equipo de campaña del candidato a intendente de Asunción por la Asociación Nacional Republicana (ANR) Camilo Pérez, refiere que, en su carácter de presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), inauguró la nueva sede de la Federación Paraguaya de Remo (Fepare), ubicada en la Costanera de la capital.

Se trata de un espacio que fortalece al deporte nacional y proyecta a la bahía asuncena como escenario para entrenamientos y competencias internacionales.

La ceremonia fue presidida por el presidente de la Federación Paraguaya de Remo, Pablo Seitz Ortiz, y asistieron entre otros, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC).

Durante el acto, Camilo Pérez destacó que “la nueva infraestructura representa un paso más en el desarrollo del deporte paraguayo” y “valoró el impacto que tendrá para los atletas”.

“Realmente son avances determinantes para el desarrollo de los deportistas. Vamos a seguir dotando de toda la tecnología necesaria para que el deporte siga creciendo en Paraguay”, expresó el candidato colorado cartista a intendente de Asunción, con miras a las elecciones municipales previstas el 4 de octubre.

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En su momento, Camilo Pérez aseguró que se apartará de su cargo de presidente del COP si es electo intendente de Asunción.

En abril pasado, Pérez presentó su renuncia a la presidencia de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) para orientar su agenda a la carrera por la intendencia de Asunción.

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“Potencial”

En otro momento, Camilo Pérez afirmó que la Costanera tiene el potencial para consolidarse como un espacio de encuentro para los ciudadanos.

“Estoy seguro de que esto va a seguir mejorando y que será un lugar donde la gente pueda venir a compartir y disfrutar de este deporte abiertamente”, subrayó.

Pérez dijo que la inversión en infraestructura va de la mano con los logros alcanzados por los deportistas paraguayos. “No invertimos sin resultados deportivos. El remo le puso al Paraguay muy alto y ahora nuestro gran sueño es seguir creciendo para pelear por medallas en los Juegos Olímpicos”, manifestó el titular del COP.

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Sudamericano de Remo U17

Por otra parte, el informe también indica que la inauguración coincidió además con el lanzamiento oficial del Campeonato Sudamericano de Remo U17 “Asunción 2026”, que se disputará desde hoy hasta este domingo en la Bahía de Asunción, con la participación de las principales delegaciones juveniles de Sudamérica.

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El certamen, organizado por la FEPARE con el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo y la Secretaría Nacional de Deportes, reunirá a atletas en las modalidades de Remo Olímpico, Beach Sprint y Remo Indoor, consolidando a la capital como un escenario cada vez más importante para el deporte continental.