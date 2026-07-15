Asunción: Camilo busca “asegurar” votos de Arnaldo e integran equipos

Camilo Pérez, candidato a intendente de Asunción por la Asociación Nacional Republicana (ANR), participó anoche de un mitin en el local del Centro de Ingenieros Colorados, organizado por el equipo del exprecandidato a intendente capitalino, Arnaldo Samaniego, senador colorado disidente y líder del movimiento Causa Republicana.

“Podemos ser de movimientos diferentes, pero con un mismo corazón colorado y el abrazo republicano sella una unidad total en Asunción de cara a las generales”, expresó Camilo Pérez, en el encuentro.

El actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP) destacó que la unidad del Partido Colorado representa una fortaleza de cara a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre próximo.

Asimismo, Pérez señaló que los candidatos a concejales que acompañaron a la disidencia colorada, “tendrán las mismas oportunidades y el mismo trato dentro del equipo de trabajo”.

Además, anunció que Arnaldo Samaniego se incorporará como coordinador de campaña, acompañando al jefe de campaña Raúl Latorre, actual presidente de la Cámara de Diputados.

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“Asegurar los votos”

Por su parte, Arnaldo Samaniego señaló que en el encuentro estuvieron presentes los responsables de los 43.500 votos obtenidos en las internas. Afirmó que “el Partido Colorado siempre interpreta lo que quiere el ciudadano, primero está siempre el Partido” (sic).

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En tanto, Pérez reafirmó “su compromiso de construir un proyecto amplio, integrador y con la participación de todos los sectores del Partido Colorado, sumando experiencias y capacidades para avanzar hacia una elección general con todo el partido unido”.

Tras culminar las internas municipales del 7 de junio pasado, el candidato cartista se acercó a los movimientos colorados disidentes Causa y Fuerza Republicana y Colorado Añetete, con el objetivo de sellar el “abrazo republicano” de caras a las municipales del 4 de octubre.