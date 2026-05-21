Concepción: paciente oncológica organiza rifa solidaria para comprar medicamento

Fabiola Valiente explicó que precisa con urgencia Lorlatinib de 100 mg. Cada caja contiene 30 pastillas y tiene un costo de G. 58.700.000, las dos primeras cajas las pudo comprar. Hace 6 días que no se esta medicando, porque el último comprimido consumió el 15 de mayo pasado. Solo puede dejar de consumir máximo hasta 3 días.

Actualmente ella, su familia y amigos organizan una rifa solidaria que sortea una motocicleta eléctrica, cada número tiene un costo de G. 10.000 y sortea el 30 de junio. Para quienes puedan adquirir se pueden comunicar al 0971 243 574.

La docente, recientemente jubilada, comentó que ha presentado un amparo judicial para que el Ministerio pueda comprar la medicina que requiere. Explicó que ese proceso se encuentra en la última etapa y en pocos días se tendría novedades.

La medicina debe consumir de por vida, comentó.

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Mientras se tenga novedades en el ámbito judicial, la paciente aprovechó la visita a Concepción del presidente de la República, Santiago Peña Palacios, a quien le comentó su caso. “La respuesta fue que va ver la manera de ayudarnos”, comentó.