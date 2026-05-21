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21 de mayo de 2026 a la - 13:58

Concepción: paciente oncológica organiza rifa solidaria para comprar medicamento

Mujer con mascarilla azul y chaqueta oscura, mostrando expresión seria en un ambiente doméstico con pared verde.
Fabiola Valiente, paciente oncológica.Aldo Rojas

Una docente jubilada, de 43 años, diagnosticada con cáncer de pulmón hace tres meses, organiza una rifa solidaria para adquirir un medicamento y así continuar con el tratamiento. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Instituto de Previsión Social (IPS) no cuentan con el fármaco que tiene un costo de G. 58.700.000.

Por Aldo Rojas

Fabiola Valiente explicó que precisa con urgencia Lorlatinib de 100 mg. Cada caja contiene 30 pastillas y tiene un costo de G. 58.700.000, las dos primeras cajas las pudo comprar. Hace 6 días que no se esta medicando, porque el último comprimido consumió el 15 de mayo pasado. Solo puede dejar de consumir máximo hasta 3 días.

Actualmente ella, su familia y amigos organizan una rifa solidaria que sortea una motocicleta eléctrica, cada número tiene un costo de G. 10.000 y sortea el 30 de junio. Para quienes puedan adquirir se pueden comunicar al 0971 243 574.

Anuncio colorido de rifa solidaria con ilustración de moto eléctrica en el centro y texto en verde y amarillo.
Una rifa solidaria se organiza en Concepción, sorteando una moto eléctrica, para recaudar fondos para la adquisición de un fármaco oncológico.

La docente, recientemente jubilada, comentó que ha presentado un amparo judicial para que el Ministerio pueda comprar la medicina que requiere. Explicó que ese proceso se encuentra en la última etapa y en pocos días se tendría novedades.

La medicina debe consumir de por vida, comentó.

Caja de medicamento Tigify Lorlatinib sobre superficie textil, con fondo difuso.
Este es el medicamento- Tigify Lorlatinib- que precisa con urgencia para el tratamiento oncológico.

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Mientras se tenga novedades en el ámbito judicial, la paciente aprovechó la visita a Concepción del presidente de la República, Santiago Peña Palacios, a quien le comentó su caso. “La respuesta fue que va ver la manera de ayudarnos”, comentó.