IPS adelanta turnos de ecografías con “maratones” los sábados

En el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) se realizarán desde este sábado ‘maratones’ de ecografías para descomprimir la larga lista de espera y evitar que asegurados que necesiten esos estudios tengan que esperar más de dos meses.

En conversación con ABC Color, el doctor Derlis León, gerente de Salud del IPS, explicó que la alta demanda por ecografías en los principales hospitales de la previsional, como el Central o el Ingavi, ocasionaba que algunos turnos estén siendo programados recién para diciembre, enero o febrero.

“Con esta iniciativa estamos adelantando esos turnos”, dijo el doctor León.

Hasta 180 ecografías cada sábado

Estos turnos están siendo reagendados para hoy y los siguientes ocho sábados en el Hospital Central, y hay capacidad para realizar hasta 180 ecografías cada sábado, explicó el médico.

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Los asegurados cuyos turnos son adelantados son informados por medio de llamadas o mensajes.

“La idea es que los estudios de control no tengan un tiempo de espera de más de dos meses”, dijo el doctor León.