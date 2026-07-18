Itauguá: una ciudad ideal para el turismo interno

La ciudad de Itauguá es ideal para hacer turismo interno, porque en sus calles se pueden apreciar los tejidos de ñandutíes y su abundante vegetación y paisajes arquitectónicos de la época colonial que atrapan a cualquier visitante.

La ciudad del ñanduti está ubicada a pocos minutos de Asunción. La localidad de Itauguá es una propuesta que no puede faltar en la agenda turística en estas vacaciones.

El lugar promete acoger a sus visitantes en un ambiente de exuberante vegetación para de paso apreciar las casonas coloniales, y un recorrido por sus calles llenas de ñandutíes.

Para aprender sobre las variedades de dechados del ñandutí e incluso adquirirlos a precios accesibles pueden visitar el local de la Coordinadora de Artesanos de Ñandutí, que funciona en el Edificio del Centro Cultural de la Municipalidad, ubicado sobre la Ruta PY02 Mcal. José Félix Estigarribia.

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El lugar abre de lunes a viernes de 08:00 a 12:00, y de 12:30 a 17:00; los sábados de 08:00 a 12:00. En el lugar una artesana atiende y explica a los visitantes sobre el preciado tejido.

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La artesana Liliana Alfonso atiende en el horario de la tarde de 12:30 a 17:00, ella incluso puede enseñar a tejer el ñandutí.

El Museo Comunitario del Ñandutí ofrece una rica información acerca del tejido. Los que quieren aprender sobre el Ñandutí no deben obviar esta parada.

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El lugar se encuentra ubicado sobre la calle Gral. Caballero entre Defensores del Chaco y Pa’í Pérez, y abre habitualmente de lunes a viernes de 09:00 12:00, y de 15:00 a 17:00.

Otro dato no menos importante es que los ñandutíes en sus presentaciones como manteles, ropas, accesorios como aros, e incluso calzados se comercializan y exponen en su mayoría sobre la Ruta PY02 Mcal. José Félix Estigarribia.

Hay varias opciones de espacios abiertos emblemáticos que se puede visitar cuando se trata de grabar en un recuerdo. A continuación, te presentamos algunas opciones.

La Iglesia Parroquia Nuestra Señora Virgen del Rosario. Su arquitectura que es única invita. Su construcción data de los años 1896 y 1908, y es el punto central de la zona urbana. La iglesia y la plazoleta forman un conjunto patrimonial para el municipio y el país. Está ubicada sobre la calle Virgen del Rosario entre Tte. Esteban Martínez y Defensores del Chaco.

El Paseo José Asunción Flores. Es un lugar ideal para descansa. Desde allí se puede a preciar a la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, y sobre todo para quitar lindas fotografía con el templo de fondo. Está frente a la Iglesia Nuestra Señora del Rosario.

El Paseo de los Ilustres. Se encuentra sobre la calle Gral. Caballero. Tiene contacto directo con el Paseo José Asunción Flores. Allí hay más de 10 imágenes de ciudadanos ilustres de la ciudad de Itauguá. El mural es otra opción para dejar plasmado en una imagen la visita a la ciudad.

Las casas colonias. En todo el casco, las bellas casas coloniales están presentes. Algunas rodean a la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, y otras están principalmente sobre la calle Tte. Esteban Martínez. Muchas actualmente sirven de espacio para locales comerciales.

Estas casonas transportan a la época colonial, donde las familias vivían otro estilo de vida, aunque ahora con los tiempos actuales estos espacios se conjugan con la tecnología, la modernidad, y puntos de comercio.

Los jardines de la Municipalidad de Itauguá. Su vegetación, y diseño paisajístico realza la fachada del renovado Palace Municipal. Allí se encuentra la estatua del Soldado desconocido. Es lugar se encuentra sobre la calle Defensores del Chaco, entre Tte. Adolfo Martínez y Francisco Caballero Álvarez.