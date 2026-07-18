Salud recuerda que continúa la campaña de vacunación invierno 2026

Desde Salud Pública, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), sigue impulsando la campaña de vacunación Invierno 2026 para proteger a la población durante la temporada de bajas temperaturas.

La iniciativa destaca especialmente la incorporación del Nirsevimab, una dosis destinada a todos los bebés nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026, con el objetivo de prevenir infecciones respiratorias graves en los más pequeños.

Por otra parte, la vacuna contra la influenza se recomienda aplicarse desde los 6 meses de edad en adelante, abarcando a niños, adultos y personas de riesgo.

La cartera sanitaria también reitera la importancia de la vacunación contra el neumococo para personas mayores de 60 años que nunca recibieron la dosis o que la recibieron hace más de 5 años.

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La importancia de la vacunación

La vacunación busca reducir hospitalizaciones o complicaciones asociadas a las infecciones respiratorias típicas del invierno y las dosis se encuentran disponibles de forma gratuita a nivel país.

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Para saber dónde está el vacunatorio más cercano según ubicación, uno puede ingresar a este enlace.

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