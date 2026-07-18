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18 de julio de 2026 a la - 15:29

Salud recuerda que continúa la campaña de vacunación invierno 2026

Madre con cabello largo sostiene a su bebé en camiseta blanca, mientras una profesional de salud lo examina en ambiente tranquilo.
Imagen ilustrativa: campaña de vacunación en bebés y niños.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social recordó que hasta ahora está activa la campaña de vacunación ‘Invierno 2026′ con dosis gratuitas de Nirsevimab, Influenza y Neumococo dirigidas a los grupos más vulnerables ante las enfermedades respiratorias.

Por ABC Color

Desde Salud Pública, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), sigue impulsando la campaña de vacunación Invierno 2026 para proteger a la población durante la temporada de bajas temperaturas.

La iniciativa destaca especialmente la incorporación del Nirsevimab, una dosis destinada a todos los bebés nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026, con el objetivo de prevenir infecciones respiratorias graves en los más pequeños.

Por otra parte, la vacuna contra la influenza se recomienda aplicarse desde los 6 meses de edad en adelante, abarcando a niños, adultos y personas de riesgo.

Cartel informativo colorido sobre la Campaña Invierno 2026, destacando vacunas para bebés y mayores de 60 años.
Campaña de vacunación Invierno 2026.

La cartera sanitaria también reitera la importancia de la vacunación contra el neumococo para personas mayores de 60 años que nunca recibieron la dosis o que la recibieron hace más de 5 años.

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La importancia de la vacunación

La vacunación busca reducir hospitalizaciones o complicaciones asociadas a las infecciones respiratorias típicas del invierno y las dosis se encuentran disponibles de forma gratuita a nivel país.

Instan a los adultos mayores a inmunizarse contra la influenza y neumococo
Instan a los adultos mayores a inmunizarse contra la influenza y neumococo

Para saber dónde está el vacunatorio más cercano según ubicación, uno puede ingresar a este enlace.

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