Vacunación en la Expo de Mariano: familias pueden aprovechar para poner esquema al día

El PAI invita a las familias que acudan a la Expo de Mariano Roque Alonso a acercarse al stand del MSP y BS para poner al día el esquema de vacunación.

La actividad combinará vacunación, asesoramiento, espacios de consulta con especialistas y propuestas lúdicas para toda la familia, con el objetivo de promover la importancia de mantener al día el esquema de vacunación al día.

Además, durante toda la Expo, hasta el 26 de julio, el vacunatorio del stand permanecerá habilitado para que las familias puedan acceder a las vacunas del Esquema Regular de Vacunación.

La campaña de vacunación para el invierno es además una oportunidad para revisar el esquema de vacunación de niñas, niños y adolescentes que permiten completar las dosis pendientes.

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Invitan a vacunarse en la Expo

Con ese objetivo, el PAI y la SPP impulsan esta jornada especial, bajo el concepto de que un minuto para revisar el carnet puede significar años de protección.

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Durante la actividad, que se desarrollará de 10:00 a 21:00, médicos de la SPP, vacunadores del PAI y profesionales del Ministerio de Salud brindarán orientación personalizada sobre el calendario vigente de vacunación, responderán consultas de las familias y recordarán la importancia de las vacunas para prevenir enfermedades desde el nacimiento hasta la adolescencia.

Entre las 11:00 y las 13:00 se hará un espacio de encuentro con especialistas de la salud, quienes responderán preguntas frecuentes sobre vacunas a fin de derribar mitos mediante información científica y sencilla.

La jornada también incluirá el punto “Poné al día tu protección”, donde las familias podrán acceder a la revisión gratuita del carnet de vacunación, recibir orientación sobre vacunas pendientes y ser derivadas al vacunatorio si corresponde.

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Además de vacunas, darán asesoramiento en la Expo

Además, se brindará asesoramiento sobre la Libreta Electrónica y el Certificado Electrónico de Vacunación, explicando cómo acceder al registro, verificar las dosis aplicadas y descargar el certificado cuando sea necesario.

La jornada contará además con la presencia de Titán y Nova, héroes de la Vacunación, quienes recibirán a las familias y acompañarán las actividades recreativas, fotografías y dinámicas dirigidas a promover la importancia de la vacunación entre niñas y niños.

La actividad contará también con un Muro del compromiso, donde las familias podrán dejar mensajes vinculados al cuidado de la salud, como “En mi familia elegimos protegernos con las vacunas”.

A su vez, brigadas de vacunación recorrerán el predio de la Expo para aplicar dosis contra influenza y tétanos, especialmente al personal que trabaja en la muestra.

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Vacunas contra el Virus Respiratorio Sincicial

Los especialistas también recordarán que continúa disponible Nirsevimab, la protección gratuita contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), principal causa de bronquiolitis y neumonía durante los primeros meses de vida.

La SPP recomienda a las familias con bebés nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026 verificar en la libreta de vacunación que hayan recibido esta inmunización y, en caso de no haberlo hecho, acudir al vacunatorio más cercano.

Según datos actualizados del PAI, 45.763 bebés ya fueron protegidos con Nirsevimab en el marco de la Campaña de Invierno 2026, fortaleciendo la prevención de las formas graves del VRS en la primera infancia.

Si bien la jornada especial “Vacunas al día, salud protegida” se realizará únicamente este sábado 11 de julio, el vacunatorio instalado en el stand del Ministerio de Salud permanecerá habilitado durante toda la Expo Paraguay 2026, hasta el 26 de julio, con profesionales del Hospital Mariano Roque Alonso, para que las familias puedan acceder a las vacunas del esquema regular durante su visita a la muestra.