Dengue: instan a aplicarse vacuna ante posible aumento de casos durante El Niño

Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), señaló la preocupación existente ante el pronóstico de continuas precipitaciones y formación de criaderos de mosquitos que transmiten enfermedades arbovirales, entre ellas el dengue.

“Estamos preocupados, en alerta ante este pronóstico de un fenómeno El Niño severo que pueda traer muchas lluvias; sabemos que el condimento ideal es el cúmulo de agua más el calor que siempre tenemos a final de año y con ello podríamos tener un aumento en el número de casos de estas enfermedades”, indicó.

La buena noticia es que Paraguay tiene disponible la vacuna contra el dengue desde noviembre del año pasado; la mala es que muy pocas personas se la están aplicando, pese a que en años anteriores, en medio de grandes epidemias, hubo un reclamo generalizado de incluir este biológico en el esquema de vacunación.

“Hay que aprovechar este momento, ahora es el momento ideal, estamos en un periodo interepidémico, esto significa que la enfermedad tiene muy baja circulación y tenemos que aprovechar y estar preparados para cuando haya el aumento de casos, y que la persona pueda estar protegida”, dijo Cousirat.

Dosis disponibles y población objetivo

En noviembre de 2025, nuestro país recibió más de 70.000 dosis de la vacuna TAK-003 (Qdenga) desarrollada por el laboratorio japonés Takeda. Desde entonces, fueron aplicadas 4.700 dosis; es decir, existen aún unas 65.000 dosis a disposición de la población.

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En ese sentido, precisó que las dosis están distribuidas a lo largo de 26 ciudades consideradas con mayor intensidad de transmisión, entre ellas Asunción, las 19 ciudades de Central y aquellos municipios que tienen frontera con el Brasil.

De acuerdo con lo señalado por el director del PAI, actualmente la vacuna -que protege contra los cuatro serotipos- está dirigida a personas de 6 a 39 años, aunque no descartó que en las próximas semanas esa franja pueda ser ampliada. El esquema es de dos dosis en un periodo de tres meses, con una protección que dura cinco años.

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La importancia de vacunar a los niños

Luis Cousirat comentó que, de momento, las personas de 20 a 25 años de edad son las que más han acudido en busca de la inmunización. No obstante, resaltó la necesidad de insistir en la vacunación de los niños, teniendo en cuenta que no han estado aún expuestos a ninguno de los serotipos de la enfermedad y, por ende, son la población más susceptible.

“La insistencia es que los niños se vacunen, porque todavía no estuvieron expuestos a grandes epidemias de dengue como lo estuvimos nosotros, las personas de más edad; entonces es una población susceptible para los cuatro serotipos. Cuando uno enferma de dengue ya tiene una protección para ese serotipo en particular. Sin embargo, el riesgo está en que ingrese un nuevo serotipo y ahí la cantidad de población susceptible es mucho mayor”, explicó.

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Vacuna contra el covid 19, disponible en todo el país

Luis Cousirat informó además que desde hoy están disponibles en los vacunatorios de todo el país las vacunas contra el covid 19 del laboratorio Moderna, cuya aplicación está recomendada a personas mayores de 60 años, así como aquellas que tengan factores para desarrollar formas graves de la enfermedad.

¿Quiénes deben aplicarse la vacuna contra el covid 19?

Personas con diabetes

Personas con cardiopatías

Personas con enfermedades pulmonares crónicas

Personas que estén sometidas a algún tratamiento inmunosupresor

“Hoy la recomendación es una dosis anual, independientemente del esquema de vacunación que haya tenido la persona. Acá no importa si te vacunaste con Pfizer, Sputnik o AstraZeneca; estamos hablando de que estas personas tienen la indicación de una dosis año, así como reciben la vacuna contra la influenza, así también es el esquema de vacunación contra covid 19, haciendo énfasis en este grupo de población que tiene alto riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad”, señaló.

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