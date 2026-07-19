Coordinadora de Víctimas de La Mafia de los Pagarés anuncia brigada de asistencia en Luque

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés emitió un comunicado en el que anunció que realizará una brigada de asistencia y acompañamiento víctimas.

Agregan que esta brigada la realizan en el marco de su lucha por justicia, ya que llevan varios meses acompañando a las víctimas en su reclamo.

Indican que la actividad tiene como objetivo principal:

Exigir celeridad en los procesos judiciales que afectan a las víctimas. Brindar orientación legal y contención a nuevas víctimas que se acercan a denunciar embargos y descuentos ilegales. Reafirmar la exigencia de la sanción definitiva de las leyes de protección a las víctimas y el juicio político a los responsables de la estructura mafiosa.

Reafirmaron su compromiso como organización que defiende la democracia, los principios republicanos y, por sobre todo, los derechos humanos.

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¿Dónde estará la brigada de asistencia a víctimas de la mafia de los pagarés?

En el comunicado, la coordinadora convoca a todas las víctimas de Luque y alrededores tanto para ser asistidos, como también para acompañar la jornada que destacaron como importante.

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La brigada se instalará mañana desde las 8:00 en el Juzgado de Paz de Luque, ubicado en la calle Silvio Parodi.

“No estamos teniendo retorno de los juzgados. Esa es una problemática, un obstaculo para los defensores. Los juzgados no responden, limitan en la cantidad de casos que reciben, no hay expedientes, pero tampoco hacen levantamiento”, explicó Teresa Pane, una de las voceras de la coordinadora.

Agregó que se convocan con las víctimas y los abogados defensores para exigir que los funcionarios del Juzgado de Paz de Luque muestren los expedientes y en caso contrario, que levanten los embargos, tal y como está establecido en la normativa creada y aprobada tras la revelación de La Mafia de los Pagarés.

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“Hay casos que llevan meses pidiendo que se levante el embargo, que se haga la reconstitución y no hay respuesta, mucho menos cuando solicitan nulidad. Los defensores tienen que hacer urgimiento y luego haer queja. Queremos llegar a eso, a la queja, para que sean derivados los casos a los juzgados de primera instancia, y sabemos bien que una segunda queja les lleva directamente al JEM”, detalló.

La Mafia de los Pagarés

La Mafia de los Pagarés es un esquema en el que funcionarios judiciales, aliados con abogados y empresas de cobranza simulaban juicios de ejecución para embargar salarios de trabajadores, la mayoría de funcionarios públicos.

Para lograr su objetivo, utilizaban pagarés de deudas ya saldadas o falsificados y las víctimas recién se enteraban de la situación cuando se les descontaba su salario.

Varios de los expedientes de estos juicios de ejecución incluso nunca se encontraron hasta ahora.

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Magistrados y funcionarios judiciales fueron apartados de sus cargos, como también fueron procesados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Pane detalló que seguirán haciendo las brigadas en todos los juzgados afectados por La Mafia de los Pagarés.