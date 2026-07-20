Crisis de medicamentos: IPS y farmacéuticas instalan mesa de trabajo en busca de “previsibilidad”

El doctor Isaías Fretes, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), encabezó este lunes una conferencia de la que participaron representantes de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) y la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), además de responsables de la gerencia de salud, logística y servicios de la previsional.

En un intento por poner fin a la crisis de medicamentos que afecta directamente a los asegurados del IPS, quedó instalada una mesa de trabajo para coordinar los procesos de adquisición de los insumos. En ese sentido, los voceros explicaron los procesos que se siguen desde la solicitud de esos fármacos por parte de la institución hasta su puesta a disposición de los pacientes.

“Es un día importante porque estamos marcando pautas, porque nunca se vio que el instituto trabaje de forma mancomunada con la industria farmacéutica y eso es de vital importancia para poder planificar en el tiempo actos y servicios que deben ser corregidos; la industria farmacéutica necesita lo que se llama previsibilidad”, señaló Fretes.

El titular del IPS manifestó que “la cuestión burocrática es insalvable”, al señalar que cada movimiento administrativo que se concrete se debe hacer con prudencia y evitando posibles demandas futuras.

“Todo lo que hago debo hacerlo con la prudencia que corresponde dentro del marco de la ley. No puedo al salir de acá tener una demanda encima, porque ndachepu’akamo’ái (no voy a poder sostener). Pero juntos vamos a acortar los plazos. En ese trabajo mancomunado vamos a hacer mejor las cosas y el beneficiario final va a ser el asegurado, el empresario, que son los dueños de la institución”, dijo.

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El respaldo de las farmacéuticas a la gestión de Fretes

Hernán Streber, presidente de Cifarma, destacó el trabajo conjunto que ya está en marcha y expresó que Isaías Fretes cuenta con el respaldo y la confianza del gremio. “Creo que por primera vez estamos poniendo al paciente en primer lugar”, señaló.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de la industria de contar con previsibilidad para poder dar respuesta a las necesidades de los asegurados, ya que los procesos de elaboración, una vez recibido el pedido, no son rápidos.

“Necesitamos un proceso y una previsibilidad financiera y de necesidad del IPS. Creemos que con eso vamos a poder evitar los quiebres de medicamentos. Es un punto fundamental para nosotros tener eso para empezar las elaboraciones. Por ejemplo, si hoy IPS necesita un producto inyectable, nosotros, si tenemos todos los componentes, tenemos cuarenta y ocho días de proceso de elaboración para que salga con su control de calidad. Entonces, no es que hoy piden y mañana tienen”, explicó.

En representación de Cripfa, habló Edgar Villalba, quien se expresó en la misma línea, celebrando la instalación del equipo multidisciplinario y, desde el punto de vista de los importadores, remarcó la importancia de contar con una trazabilidad y planificación para no llegar más a la instancia del desabastecimiento en la previsional.

“Es imposible traer un producto en cinco días o diez días. Tenemos que planificar no solamente el pedido, sino los pagos. Por eso estamos muy contentos que podamos sentarnos en esta mesa, trabajar juntos y llegar al objetivo, que no falte ningún medicamento para ningún paciente. Realmente festejamos esta mesa y puede contar con nosotros el cien por ciento, que vamos a colaborar para llegar al objetivo”, manifestó.

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La situación de los procesos licitatorios

Cecilia Rodríguez, gerente de Logística y Abastecimiento del IPS, informó que al asumir su cargo tres meses atrás encontraron la institución con apenas un 57% de cobertura contractual sobre un vademécum de 513 medicamentos obligatorios, lo que presagiaba un desabastecimiento crítico para el mes de julio.

Para revertir esta situación y ajustándose a las exigencias de disponibilidad presupuestaria por ley, la gerencia aceleró los procesos licitatorios hasta alcanzar un 93% de cobertura contractual, acercándose al objetivo total.

Asimismo, destacó que tras haber reducido las órdenes a 60.000 millones de guaraníes por restricciones presupuestarias -frente a los 220.000 millones de ejercicios anteriores-, actualmente trabajan de la mano con Cifarma para regularizar las solicitudes de entrega con mejor planificación previa y así garantizar la previsibilidad que evite el desabastecimiento o stock cero en las farmacias del instituto.

“Insistimos que la planificación debe hacerse de manera correcta y en tiempo y en forma, nueve meses antes como mínimo (…) Lo que estamos consiguiendo ahora es que vamos a empezar a regularizar nuevamente nuestra solicitud de órdenes de entrega y es por eso es que estamos trabajando con Cifarma, de manera a darles previsibilidad de lo que va a pedir el Instituto de Previsión Social. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es comprar todos los medicamentos y evitar el quiebre de stock, que significa stock cero, en la mayoría de los medicamentos”, indicó.

Reprogramación de pagos

Carlos Pereira, asesor de la Presidencia del IPS, explicó que la institución está trabajando de manera coordinada con las áreas de finanzas, abastecimiento y el sector bancario para reprogramar los flujos financieros y diferir el pago de cuotas bancarias, lo cual permitirá liberar el espacio presupuestario necesario para reforzar la compra de medicamentos y garantizar el stock mínimo.

“Gracias a la predisposición de los bancos, estamos terminando de reprogramar los flujos financieros, difiriendo las cuotas hacia adelante, de manera de que eso permita encontrar un punto de inflexión que represente el equilibrio financiero en el mediano plazo, que asegure de que la Gerencia de Abastecimiento y Logística no solamente tenga el stock mínimo asegurado, sino que tenga la proyección y la visión hacia adelante de no resquebrajar ese stock”, dijo.

Asimismo, señaló que desde la gestión financiera acompañarán un sistema de compras más prudente y planificado a futuro, dosificando las adquisiciones en función de las prioridades y criterios de criticidad que determinen la Gerencia de Abastecimiento y el personal médico.

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