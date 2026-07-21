Así fue el Freedom 250 en Asunción, la celebración de la independencia de los Estados Unidos

Pocos minutos después, la solemnidad del Freedom 250 dio paso al arte y la fraternidad institucional con la ejecución de los himnos nacionales de Paraguay y Estados Unidos.

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) de Paraguay interpretó primero con emotividad el Himno Nacional paraguayo, seguido inmediatamente por las notas de The Star-Spangled Banner. La presencia de la OSN simbolizó el diálogo cultural permanente entre ambas naciones.

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El componente político internacional tuvo su momento de trascendencia con la emisión de un mensaje grabado del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

En sus palabras dirigidas especialmente a los presentes en Asunción, Rubio subrayó que el 4 de julio de 1776 no solo nació una nación, sino una premisa universal: que los seres humanos poseen derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

El mensaje de Robert Alter

Luego del mensaje, el encargado de Negocios a.i. de la Embajada de los EE.UU., Robert Alter, mencionó en su discurso que ambas naciones son hermanas, que seguirán vigilantes de los ideales que comparten.

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“Nuestros dos países, hermanos realmente, van a permanecer vigilantes en la defensa de los ideales que compartimos frente a las amenazas de nuestros tiempos, y seguiremos trabajando hombro a hombro para promover la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad en nuestro hemisferio y en el resto del mundo”, subrayó.

Asimismo, remarcó que desde la fundación de Estados Unidos en 1776, el país “sigue siendo un defensor y un aliado de la libertad, y lo seguiremos siendo durante los próximos 250 años, contando con la alianza inquebrantable de este hermoso país, la República del Paraguay”.

Tras la conclusión de los discursos oficiales, el protocolo diplomático se transformó en un espacio de camaradería. Con un sofisticado repertorio de jazz interpretado en directo por la Orquesta Sinfónica Nacional, los invitados comenzaron a disfrutar de la velada el Grand Salón del hotel Sheraton.

La concurrencia reflejó el amplio espectro de la relación bilateral. Entre los asistentes se destacaron altas autoridades del gobierno paraguayo, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en el país, referentes de la prensa y amigos cercanos de la delegación estadounidense.

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El sector privado en el Freedom 250

Un papel protagónico en la noche lo tuvieron los representantes del sector privado, concretamente de las empresas estadounidenses y paraguayas cuyo respaldo comercial e inversión hicieron posible la realización de este evento. La velada sirvió como espacio para fortalecer las redes de negocios e intercambio económico que dinámicamente conectan a ambos mercados.

A lo largo de la recepción, el ambiente distendido permitió a diplomáticos, autoridades y empresarios brindar por los 250 años de la gesta emancipadora estadounidense y renovar los compromisos de cooperación mutua. Las conversaciones abordaron desde la vigencia de los valores democráticos compartidos hasta las oportunidades futuras de colaboración bilateral.

La Embajada ofreció un cierre oficial y el agradecimiento final a los asistentes por su constante acompañamiento. Al retirarse, cada uno de los invitados recibió un detalle conmemorativo como souvenir de una noche que celebró dos siglos y medio de valores y una amistad inquebrantable entre los pueblos de Estados Unidos y Paraguay.

Relaciones bilaterales entre Paraguay y Estados Unidos

Las relaciones diplomáticas formales entre Paraguay y los Estados Unidos tienen un origen histórico consolidado a mediados del siglo XIX, formalizadas oficialmente en 1861 con la acreditación del primer ministro residente estadounidense en Asunción (U.S. Department of State, Office of the Historian).

Un hito en la memoria histórica paraguaya ocurrió en 1878, cuando el presidente estadounidense Rutherford B. Hayes emitió el laudo arbitral tras la Guerra de la Triple Alianza, fallando a favor de Paraguay en la disputa territorial por la región del Chaco, un gesto que cimentó una profunda gratitud hacia la nación norteamericana.

En el plano de la cooperación moderna, la alianza abarca áreas fundamentales en el ámbito civil, militar y académico. Desde 1967, el Cuerpo de Paz (Peace Corps) mantiene una presencia ininterrumpida en territorio paraguayo, capacitando a miles de comunidades en desarrollo rural, salud y educación.

En materia de intercambio educativo, programas emblemáticos como el Fulbright gestionado por el Departamento de Estado y respaldado localmente por la Embajada, han becado a cientos de profesionales e investigadores paraguayos en universidades estadounidenses.

Asimismo, en el ámbito militar y de seguridad, ambas naciones sostienen acuerdos bilaterales de entrenamiento conjunto, lucha contra el crimen organizado transnacional y asistencia ante desastres humanitarios.