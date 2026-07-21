Avanzan primeros trabajos para reconstrucción del Mercado Municipal de Itauguá

Los trabajos en el Mercado Municipal de Itauguá iniciaron y actualmente se realiza el replanteo de todo el proyecto arquitectónico aprobado. La obra busca imitar al antiguo edificio que se quemó en mayo pasado.

La directora de Obras de la Municipalidad de Itauguá, la arquitecta Clara Quintana, informó que actualmente se ejecutan las tareas de replanteo, marcación y excavaciones para las fundaciones de la futura estructura. También ya se realizaron el vallado perimetral y la instalación de obradores.

Explicó que el nuevo mercado contará con una estructura mixta, compuesta por pilares de hormigón, techo metálico y muros de cerramiento. Agregó que los resultados del estudio de suelo y los cálculos estructurales permitieron avanzar con esta etapa inicial de los trabajos.

“El proyecto ejecutivo aún atraviesa algunos ajustes técnicos, debido a la magnitud de la construcción. Todas las modificaciones se realizan con base en cálculos estructurales para garantizar la seguridad de una edificación con amplias superficies de techo y gran altura”, expresó Quintana.

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Las autoridades municipales y representantes del Mercado Municipal participaron días atrás de la palada inicial que marcó el comienzo oficial de la reconstrucción. La obra fue adjudicada a la Constructora FENAR, tendrá un costo de G. 8.090.000.000 y un plazo de ejecución de siete meses. El pago se realizará de manera plurianual.

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El edificio original fue consumido casi en su totalidad por un incendio registrado el pasado 10 de mayo que dejó sin su lugar de trabajo a más de 450 permisionarios.

Actualmente, los comerciantes continúan atendiendo bajo toldos instalados con apoyo de la Gobernación de Central y la Municipalidad de Itauguá, mientras que la Gobernación también asumirá el equipamiento del nuevo mercado.