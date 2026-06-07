Construcción del mercado modelo de Itauguá comenzará a mediados de junio

Desde la Municipalidad de Itauguá se anunció que a mediados del mes de junio se realizará la palada inicial de los trabajos de la reconstrucción del nuevo mercado de la ciudad. Según informaron, el estilo será recuperar el espacio que fue consumido por las llamas el pasado 10 de mayo; además apuntan a que sea más seguro para sus trabajadores.

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El intendente de la ciudad, Horacio Fernández (ANR-HC), indicó que realizarán la apertura de los sobres del llamado por urgencia impostergable el miércoles de esta semana para adjudicar a la firmar que se encargará de los trabajos.

“Esto va a ser un mercado modelo. Vamos a reubicar a todos los vendedores de manera a que ellos puedan reactivar su economía”, explicó.

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La construcción del nuevo local se emplazará en 3.400 m² del espacio del anterior mercado. Se mantendrá la distribución en tres bloques, según explicó el jefe comunal y apunta a la recuperación de la fachada del mercado.

Mencionó, además, que se conservará la estructura, y se montará un tinglado. Se prevé la instalación de tanques de agua, y decorados de ñandutíes.

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“Queremos organizarles a todos. Vamos a ordenar por artículos, servicios, y productos. Todo estará completamente renovado. Será de primer nivel. La construcción de la base y el montaje de la estructura metálica tendría un costo aproximado de G. 8.050.000.000″, expresó el jefe comunal.

Equipamientos a cargo de la Gobernación

La Gobernación de Central asumirá el equipamiento integral del mercado, incluyendo la subdivisión de los locales, instalaciones eléctricas, salidas de emergencia y sistemas de prevención contra incendios, además de todas las adecuaciones necesarias para brindar mayor seguridad y comodidad a los trabajadores y clientes.

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El gobernador Ricardo Estigarribia destacó la importancia de acelerar los procesos administrativos para iniciar cuanto antes las obras, poniendo siempre en primer lugar el lado humano y la realidad de cada familia.

“Detrás de cada puesto que se quemó no hay solo ladrillos o mercaderías, hay sueños, hay deudas, está el pan de cada día de los hijos y el esfuerzo de toda una vida de familias trabajadoras. Por eso nos duele tanto y nos moviliza", expresó el gobernador.

“Nos vamos a encargar de dividir la parte interna y poner todas las comodidades que necesita el mercado”, expresó el ejecutivo departamental.

Maratón solidaria recaudó más de G. 201 millones

La campaña “Itauguá de Pie: Todos por el Mercado” culminó con la recaudación de G. 201.100.000, monto que fue distribuido entre 227 comerciantes y trabajadores afectados por el incendio que destruyó gran parte del Mercado Municipal de Itauguá.

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La organización informó que los fondos obtenidos durante la maratón solidaria fueron entregados a los damnificados en un acto realizado el 3 de junio. La iniciativa contó con el respaldo de ciudadanos, empresas e instituciones que realizaron aportes mediante transferencias bancarias, donaciones en efectivo y actividades benéficas.

Según el informe presentado, G. 103.536.050 fueron recaudados a través de transferencias bancarias; G. 77.512.250 mediante donaciones en efectivo y G. 20.051.700 por medio de subastas y alcancías, alcanzando un total neto de G. 201.100.000.

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Los organizadores destacaron además que el costo operativo del evento fue de cero guaraníes, gracias a la colaboración voluntaria de personas, entidades y empresas que aportaron logística y servicios para el desarrollo de la actividad.

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Los recursos fueron distribuidos en cinco categorías, de acuerdo con el nivel de afectación sufrido por los beneficiarios. En total, 227 comerciantes y trabajadores recibieron asistencia económica para afrontar las pérdidas ocasionadas por el siniestro.

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Desde la organización resaltaron que la transparencia fue uno de los pilares de la campaña y agradecieron el apoyo recibido, señalando que la solidaridad de la ciudadanía permitió brindar una ayuda concreta a las familias afectadas y contribuir al proceso de recuperación del principal centro de abastecimiento de la ciudad.