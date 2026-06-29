Itauguá: realizan palada inicial para la construcción de un nuevo mercado

El anuncio de la construcción del nuevo Mercado Municipal de Itauguá fue realizado por el intendente de la ciudad, Horacio Fernández (ANR-HC). Durante el anuncio, comentó el alcance de la obra a los permisionarios afectados que se encontraban en el lugar.

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“La obra será ejecutada mediante licitación por la vía de la excepción, con una inversión de G. 8.090.000.000 y un plazo de ejecución de siete meses. La empresa adjudicada para los trabajos es la Constructora FENAR. Es una empresa que tiene mucha experiencia y que tiene respaldo económico”, puntualizó el jefe comunal.

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El pago de la obra de gran envergadura será realizado de manera plurianual con fondos propios de la Municipalidad de Itauguá, mencionó.

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“Todo lo relacionado con la construcción de la estructura del nuevo Mercado Municipal va a estar a cargo de la Municipalidad. Nosotros trabajaremos en conjunto con la Gobernación del departamento Central, quienes se comprometieron a equipar toda la parte interna del mercado”, expresó el intendente Fernández.

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En anuncios anteriores, Fernández prometió recuperar la antigua fachada que se había quemado, con la introducción de espacios vanguardistas.

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La construcción del mercado se proyecta en un nivel, en tres grandes bloques, donde se realizará una mejor distribución de los productos y servicios que ofrecen los permisionarios.

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El incendio ocurrido el 10 de mayo de este año dejó a más de 450 permisionarios en la calle. Los afectados actualmente siguen trabajando debajo de toldos que fueron proveídos en gran parte por la Gobernación del departamento Central y otra parte por la Municipalidad de Itauguá.