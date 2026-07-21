Ministerio de la Niñez anuncia acciones tras muerte de niño en carrera de caballos y afirma que hubo explotación infantil

La institución sostuvo que la participación de menores en este tipo de actividades es ilegal, constituye una forma de explotación laboral infantil y anunció que acompañará la investigación para que todos los responsables sean llevados ante la Justicia.

El viceministro Eduardo Escobar Said señaló que, por instrucciones del ministro Walter Gutiérrez, una comitiva del Ministerio de la Niñez se trasladó desde las primeras horas de este lunes hasta Coronel Oviedo, donde mantuvo reuniones con representantes del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez, con el objetivo de coordinar acciones en torno al caso.

Indicó que durante la jornada dialogaron con la fiscal Lourdes Soto, el fiscal adjunto Diego Silvero y el defensor público de la Niñez Guillermo Candriolo, a fin de articular el trabajo entre las instituciones y acompañar la investigación.

Escobar Said sostuvo que el propósito es que "todo el peso de la ley caiga sobre los responsables“, señalando que las investigaciones deberán determinar las responsabilidades de los padres, organizadores y de todas las personas que tuvieron participación en el hecho que terminó con la muerte del pequeño.

El viceministro fue categórico al afirmar que la utilización de niños en carreras de caballos está prohibida por la legislación paraguaya. Explicó que este tipo de prácticas constituye una forma de trabajo y explotación laboral infantil, por lo que corresponde una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del caso y sancionar a quienes resulten responsables.

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Consultado sobre las versiones que señalan que el evento contaba con presencia policial y asistencia de la municipalidad local, respondió que ese aspecto forma parte de la investigación encabezada por el Ministerio Público, por lo que prefirió no emitir opiniones mientras se desarrollan las diligencias.

Respecto al rol del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, explicó que la institución brindará apoyo permanente al trabajo de la Defensoría de la Niñez y del Ministerio Público, colaborando en todas las actuaciones que sean necesarias para el esclarecimiento del caso.

Asimismo, recordó que este tipo de hechos puede encuadrarse dentro de la legislación que sanciona la trata y la explotación de personas, además de otras figuras penales que podrían ser analizadas por la Fiscalía.

En cuanto a los padres del menor, indicó que podrían enfrentar una investigación por violación del deber del cuidado, delito que contempla una pena de hasta dos años de prisión, sin perjuicio de otras responsabilidades penales que eventualmente pudieran surgir durante el proceso.

Finalmente, informó que un equipo técnico del Ministerio de la Niñez se trasladó hasta Santa Rosa del Mbutuy, donde reside la familia del niño, con el propósito de entrevistarse con sus familiares y brindar el acompañamiento correspondiente, mientras continúa la investigación sobre la tragedia ocurrida en Cecilio Báez.

Fiscalía investiga muerte de niño en carrera y analiza imputar a padres

La agente fiscal Lourdes Soto, titular de la Unidad Penal N.º 3 de Coronel Oviedo, explicó que tomó conocimiento del caso a través de la pediatra que recibió al menor en el Hospital General de Coronel Oviedo, quien le informó que el niño había llegado sin signos de vida y que inicialmente los familiares no brindaban una versión clara sobre lo ocurrido.

Según relató la representante del Ministerio Público, en un primer momento se manejaron distintas versiones, como una supuesta caída de motocicleta, situación que despertó sospechas. Posteriormente se constituyó en el hospital junto con la médica forense y su asistente fiscal para realizar el procedimiento correspondiente.

La médica forense constató que el pequeño presentaba golpes en la frente, un aplastamiento en la zona del cráneo y otras lesiones de gravedad que quedaron registradas durante la inspección del cuerpo.

Posteriormente, el padre del menor reconoció ante la fiscal que su hijo actuaba como guaino en una carrera de caballos y relató que durante la competencia los animales chocaron, provocando la caída del niño. Agregó que el caballo habría regresado y pasado nuevamente sobre él, ocasionándole las lesiones fatales.

Con esos elementos, la Fiscalía inició una serie de diligencias para reconstruir exactamente cómo ocurrió el accidente.